Streamer peruano revela que alcalde quiere 'atrasarlo': le escribió a su enamorada

"¿Cómo es eso que Franco Vidal le está escribiendo a mi novia, gente? Voy a llamarlo para que me dé su descargo. Sí, Franco Vidal, el alcalde de Ate le está hablando a (mi enamorada) en modo efímero", exclamó.

Fue entonces que el streamer peruano Neutro decidió llamar a su enamorada, a quién le pidió explicaciones. La pareja del influencer le indicó que sus reclamos no tenían ningún tipo de sentido.

"¿Por qué entonces me están diciendo que te vas a ir con Franco Vidal?", le consulta Neutro a lo que su pareja le responde. "Ah, es porque me habló en modo efímero. Me dijo hola. Le tomé captura y lo mandé al Discord"", subrayó.