¡Impactante! Secuestran a gato de 3 meses y exigen S/5.000 para evitar que lo devuelvan 'en pedacitos'

El horror se intensificó cuando comenzaron las llamadas extorsivas. Los delincuentes contactaron a la víctima y le exigieron S/5.000 a cambio de devolver al gato sano y salvo. Las amenazas no se hicieron esperar: los extorsionadores advirtieron que si la mujer no cumplía con su demanda, harían daño al animal e incluso enviaron un mensaje escalofriante: "Amiga, yo tengo a tu gato, mira, si tú quieres a tu gato junta 5 mil soles. Yo mañana te voy a llamar para decirte dónde me vas a dar los 5 mil soles y si no me das mañana, yo te voy a mandar un pedacito de gato en una bolsa. Así que junta, si no me pagas, te lo entrego muerto", indicó la delincuente en uno de los llamados.