Feriado 8 y 9 de diciembre: horarios del Metro de Lima, Metropolitano y Corredores Complementarios

La Línea 1 del Metro de Lima y Callao operará de 5:30 am a 10:00 pm, con una frecuencia de trenes de entre 5.5 y 12 minutos, dependiendo de la franja horaria. Por su parte, la Línea 2 funcionará en su horario habitual, de 6:00 am a 11:00 pm. Estos horarios buscan mantener un servicio eficiente para quienes necesiten trasladarse durante el feriado.

El Metropolitano ofrecerá sus servicios regulares de las rutas A, B y C, operando de 5:00 am a 10:00 pm. Las rutas alimentadoras estarán disponibles hasta las 11:00 pm, permitiendo que los pasajeros puedan acceder a las principales estaciones de la red de transporte de manera más flexible. Esta medida busca facilitar la conectividad y el acceso a distintas zonas de la ciudad durante el feriado.

Los corredores complementarios atenderán de 5:00 am a 10:30 pm, operando con sus servicios habituales. Además, los taxis autorizados estarán disponibles las 24 horas del día, y el transporte regular funcionará de 4:30 am a 12:00 am, sujeto a la demanda. Estas opciones permitirán que los usuarios puedan planear sus desplazamientos de manera cómoda y ajustada a sus necesidades.