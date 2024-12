La madre, visiblemente molesta por la falta de empatía de la pasajera, decidió grabar la escena con su teléfono, aunque muchos pasajeros dicen que fueron los propios usuarios quienes grabaron el material, mientras el niño lloraba desesperadamente y su voz se mezclaba con los murmullos inquietos de los pasajeros. En el video, que más tarde se volvió viral, la mujer se escucha acusando a la pasajera de ser insensible y de no tener consideración por los niños. "Ella no quiere cambiar de lugar. Estoy grabando tu cara. No tienes empatía por la gente, eso es asqueroso. Estamos en el siglo XXI y la gente no tiene empatía por los niños", dijo, mientras las lágrimas del niño se hacían cada vez más evidentes.