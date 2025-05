"Ayudé con pasajes": Milenka Nolasco rompe su silencio tras escándalo por clonación de tarjetas en viaje de tiktokers

"Yo dije que sería bacán irnos en grupo y pasarla bien, pero ellos (los tiktokers chilenos) dijeron que no tenían plata. Es ahí donde le dije a Daniela para sacar un 'canje' y que ellos viajen con nosotros. Luego lo recuperaríamos con stream y esas cosas. Yo les dije que conocía una agencia de viajes que trabaja con canje a través de publicidad para conseguir los pasajes ", dijo Nolasco en su transmisión de Kick el lunes 26 de mayo.

"Yo hablé con chica del counter y pregunté por qué le negaron la visa a Benja. Me dijo que ellos sabían que eran influencers y que no habrían estado pagando impuestos. Les pregunté por eso y Sergio dijo que sí pagaba, pero Banja no. Ahora, si los pasajes hubieran sido comprados con tarjetas clonadas, ¿por qué les negaron el paso a solo uno? Si hubiera un delito, los dos habrían sido detenidos", compartió.