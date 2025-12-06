ONP habilita pensión por discapacidad: cómo solicitar el beneficio y quiénes pueden acceder

Los afiliados pueden solicitar la pensión por discapacidad y, en caso de fallecimiento, sus familias acceder a pensiones de viudez u orfandad.

La ONP ofrece a sus afiliados la posibilidad de acceder a una pensión por discapacidad, siempre que cumplan con al menos doce meses de aportes en los últimos tres años.

Este beneficio busca brindar respaldo económico a quienes enfrentan limitaciones para seguir trabajando. Pero, ¿qué requisitos se deben cumplir y qué documentos son necesarios para solicitarlo? En este artículo te explicamos cada paso y detalle clave.

Requisitos clave para acceder a la pensión por discapacidad ONP

Quienes deseen acceder al beneficio deben contar con al menos doce meses de aportes dentro de los últimos tres años. No obstante, si el afiliado fallece, su cónyuge o conviviente puede solicitar una pensión de viudez, y los hijos menores o mayores que sigan estudiando pueden acceder a una pensión de orfandad. Ten en cuenta que los requisitos varían según el tipo de afiliado. Entre ellos:

A los 65 años: los afiliados pueden pedir una pensión de jubilación, ya sea bajo la modalidad distribuida o el régimen general, siempre que acumulen 20 años o más de aportes. Esto les da acceso a servicios de salud. Con 20 años de aportes, reciben 14 pagos al año: 12 mensuales más dos adicionales en julio y diciembre.

A los 80 años: las personas desde esta edad obtienen automáticamente la "Bonificación por Edad Avanzada", equivalente al 25% adicional de su pensión, sin importar cuántos años hayan aportado. Este monto también se entrega 14 veces al año, considerando julio y diciembre.

¿Cómo afiliarme a la ONP?