Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Tilsa Lozano rompe en llanto en ‘EVDLV’ y revela lo que jamás contó del ‘Loco’ Vargas: “Yo sí lo amé”

ONP habilita pensión por discapacidad: cómo solicitar el beneficio y quiénes pueden acceder

Los afiliados pueden solicitar la pensión por discapacidad y, en caso de fallecimiento, sus familias acceder a pensiones de viudez u orfandad.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    ONP habilita pensión por discapacidad: cómo solicitar el beneficio y quiénes pueden acceder
    ONP: requisitos y pasos para obtener la pensión por discapacidad este 2025 | Composición Wapa
    ONP habilita pensión por discapacidad: cómo solicitar el beneficio y quiénes pueden acceder

    La ONP ofrece a sus afiliados la posibilidad de acceder a una pensión por discapacidad, siempre que cumplan con al menos doce meses de aportes en los últimos tres años.

    Este beneficio busca brindar respaldo económico a quienes enfrentan limitaciones para seguir trabajando. Pero, ¿qué requisitos se deben cumplir y qué documentos son necesarios para solicitarlo? En este artículo te explicamos cada paso y detalle clave.

    wapa.pe

    LEER MÁS: Feriados del 8 y 9 de diciembre 2025: esto recibirás si te toca trabajar en esas fechas

    Requisitos clave para acceder a la pensión por discapacidad ONP

    Quienes deseen acceder al beneficio deben contar con al menos doce meses de aportes dentro de los últimos tres años. No obstante, si el afiliado fallece, su cónyuge o conviviente puede solicitar una pensión de viudez, y los hijos menores o mayores que sigan estudiando pueden acceder a una pensión de orfandad. Ten en cuenta que los requisitos varían según el tipo de afiliado. Entre ellos:

    • A los 65 años: los afiliados pueden pedir una pensión de jubilación, ya sea bajo la modalidad distribuida o el régimen general, siempre que acumulen 20 años o más de aportes. Esto les da acceso a servicios de salud. Con 20 años de aportes, reciben 14 pagos al año: 12 mensuales más dos adicionales en julio y diciembre.
    • A los 80 años: las personas desde esta edad obtienen automáticamente la “Bonificación por Edad Avanzada”, equivalente al 25% adicional de su pensión, sin importar cuántos años hayan aportado. Este monto también se entrega 14 veces al año, considerando julio y diciembre.
    wapa.pe

    TAMBIÉN LEER: ES OFICIAL | GRAN REMATE de ADUANAS: mira cómo conseguir celulares, tablets y otros productos desde S/1

    ¿Cómo afiliarme a la ONP?

    Para unirte al Sistema Nacional de Pensiones (ONP), debes ingresar a su página oficial (LINK AQUÍ), elegir la opción “Mi primer aporte” y luego “Quiero afiliarme voluntariamente”. Después, completa tus datos personales, como DNI, teléfono, correo electrónico y tu ingreso mensual, ya que este servirá para calcular tu aporte. El aporte mínimo es de S/147 o el 13% de tu sueldo mensual, por lo que no puede ser inferior al monto mínimo establecido.

    SOBRE EL AUTOR:
    ONP habilita pensión por discapacidad: cómo solicitar el beneficio y quiénes pueden acceder
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    Vidente Agatha Lys hace ATERRADORA PREDICCIÓN de terremoto en Perú y confirma cuándo ocurriría: “Estemos preparados”

    ES OFICIAL | GRAN REMATE de ADUANAS: mira cómo conseguir celulares, tablets y otros productos desde S/1

    SENAMHI activa ALERTA ROJA a nivel nacional: estas regiones de Perú enfrentarán un fenómeno climático severo

    ONPE busca egresados y universitarios para trabajar en las elecciones 2026: Estos son los requisitos para postular

    LISTA de infieles en Excel en Perú, Chile y Colombia: el ARCHIVO es actualizado por miles de usuarios

    Lo más vistos en Ocio

    ES OFICIAL | Diciembre comienza con feriados largos de 8 días a nivel nacional: ¿cuáles son y qué se celebra?

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Benya Spa

    Limpieza facial profunda + peeling punta de diamante y más

    PRECIO

    S/ 14.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    TURISUMAC AGENCIA DE VIAJES

    Full day Lunahuaná: visita a Cerro Azul, Incahuasi, degustación de vinos y más

    PRECIO

    S/ 79.00
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;