Un sismo de magnitud 4.2 se registró a las 9:30 a.m. a 51 km al O de Chuschi, Cangallo, Ayacucho. El temblor de hoy, viernes 19 de diciembre, tuvo una profundidad de 104 km, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) vía X. Recuerda tener siempre lista una mochila de emergencia para estar preparado ante un desastre natural.