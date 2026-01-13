Wapa.pe
Empresario es denunciado por agredir a médica que le reclamó por cruce peatonal en Miraflores

Doctora denuncia violenta agresión en Miraflores tras reclamar por cruce peatonal. El ataque quedó registrado en video y la víctima rechaza las disculpas del agresor.

    El empresario Acuña admitió la agresión a la joven. | Captura de Cuarto de Poder
    La denuncia de una agresión en plena vía pública ha generado indignación y preocupación entre los vecinos de Miraflores. La doctora Renata Pulcha Ugarte, de 32 años, relató el violento episodio que vivió cuando caminaba por una zona transitada del distrito y terminó siendo atacada por un conductor tras reclamarle por invadir el cruce peatonal.

    La médica, quien reside actualmente en Austria, se encontraba en el Perú pasando unos días de descanso con su familia cuando ocurrió el hecho, que quedó registrado por cámaras de seguridad y hoy forma parte de una investigación policial.

    Agresión ocurrió tras reclamo en cruce peatonal de Miraflores

    El incidente se produjo en horas de la tarde, en la intersección de las calles Bolognesi y Trípoli. De acuerdo con las imágenes difundidas por América Noticias, Renata intentaba cruzar la pista cuando el vehículo conducido por Manuel Acuña Forno, empresario vinculado a la empresa PC Corporación, avanzó sin respetar el paso peatonal.

    Ante la maniobra, la doctora golpeó el automóvil como señal de advertencia y continuó caminando, sin prever que el conductor descendería del vehículo para atacarla. “Estaba en completo shock, no sabía qué estaba sucediendo. Él pensó que yo estaba en falta, y probablemente ni siquiera vio que yo estaba intentando cruzar la calle y que casi me atropella”, relató la víctima.

    Las grabaciones muestran que el agresor se acercó por detrás y le propinó una fuerte patada, provocando que la joven perdiera el equilibrio. Tras el ataque, Renata decidió grabarlo con su celular para dejar constancia de lo ocurrido, mientras él intentaba arrebatarle el equipo en medio de gritos.

    Víctima rechaza disculpas y denuncia machismo y abuso de poder

    Luego de que el caso se hiciera público, Manuel Acuña Forno difundió una carta en la que admitió la agresión y aseguró haber reaccionado por un supuesto “sobresalto”. Pese a ello, afirmó no considerarse una persona violenta.

    La doctora Pulcha Ugarte rechazó tajantemente esa explicación y señaló que no se trató de un hecho aislado ni accidental. “No tengo por qué quedarme callada, tengo todo el derecho a hablar y sobre todo porque da cólera que haya gente que se porte así y haya víctimas que no pueden hacer nada y por eso es que estoy hablando”, declaró.

    Para la profesional de la salud, lo sucedido representa un claro acto de machismo y abuso de poder, por lo que espera que su denuncia sirva para visibilizar este tipo de violencia y evitar que otros casos similares queden impunes. El proceso continúa en manos de las autoridades, mientras el caso sigue generando debate sobre la seguridad y el respeto en los espacios públicos.

    SOBRE EL AUTOR:
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

