Miles de residentes en siete distritos de Lima enfrentarán un corte programado del servicio de agua potable el martes 13 y miércoles 14 de enero, informó Sedapal. La suspensión se debe a trabajos de limpieza de reservorios y a la ejecución de empalmes, y afectará zonas específicas de La Molina, Carabayllo, Ate, Villa María del Triunfo, Jesús María, Comas y Pueblo Libre.