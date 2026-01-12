Sedapal anuncia corte de agua los días 13 y 14 de enero: conoce las zonas y horarios, según la entidadÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Miles de residentes en siete distritos de Lima enfrentarán un corte programado del servicio de agua potable el martes 13 y miércoles 14 de enero, informó Sedapal. La suspensión se debe a trabajos de limpieza de reservorios y a la ejecución de empalmes, y afectará zonas específicas de La Molina, Carabayllo, Ate, Villa María del Triunfo, Jesús María, Comas y Pueblo Libre.
Estas labores buscan asegurar la calidad y continuidad del suministro, aunque obligarán a familias y comercios a organizarse con anticipación. Según Sedapal, el corte no será total ni simultáneo, sino por sectores y en horarios determinados, detallando áreas y tiempos estimados de reinicio.
Corte de agua este martes 13 de enero, según Sedapal
Carabayllo
- Zonas afectadas: A.H. Los álamos, A.H. Belaúnde y Diez Canseco, A.H. Héroes de la Guerra del Pacífico, A.H. Horizonte, A.H. Indoamérica Rafael B. Diez Canseco, A.H. Progreso II Sector, Comité Vecinal N° 40, Asoc. Prop. Viv. El Olivar IV y V etapa Carabayllo, Asoc. Prop. Santa Elena (Sector 356).
- Zonas afectadas: Asoc. Prop. Prog. de Viv. Las Margaritas, Asoc. Viv. 200 Millas, Asoc. Viv. Los Parques del Rey, Asoc. Viv. Los Rosales de Chillón, Asoc. Viv. Santa Catalina, Asoc. Prog. Viv. El Olivar de Carabayllo I, Asoc. Organ. Vecinos Unidos, C.P. Huacoy, P.J. Progreso I, II, III y V Sector (Sector 356).
- Zonas afectadas: P.V. Ampliación Pacayal, P.V. Urb. El Olivar I de Carabayllo, P.V. San Judas Tadeo, P.V. El Rosedal de Carabayllo, P.V. Los Gorriones, P.V. La Planicie de Carabayllo, P.V. La Planicie I etapa, P.V. María de los ángeles, P.V. El Pacayal I y II, P.V. Residencial La Florida (Sector 356).
- Hora del corte: desde las 12:00 a. m. hasta las 8:00 p. m.
- Motivo: Limpieza de reservorio
Villa María del Triunfo
- Zonas afectadas: Habilitaciones del Sector 308 Sub-Sector 308-03 / RP-8: Emilio Ponce Huanay y P.I. Los Héroes de José C. Mariátegui. Cuadrante: Ca. S/N, Av. José C. Mariátegui, Psje. Los Ficus, Psje. Unión (Sector 308).
- Zonas afectadas: Habilitaciones: Las Américas, Emilio Ponce Huanay, Villa Monte Bektu, Florida, Víctor Raúl Haya de La Torre, Los Héroes de José C. Mariátegui, Santa Rosa, Los Andenes, Unión Santa Rosa, Kahuashi, 3 de Mayo, Ampliación 14 de Enero, Cerro Verde, Las Lomas y Sol de Oro. Cuadrante: Ca. S/N, Av. José C. Mariátegui, Psje. Los Ficus, Psje. Unión (Sector 308).
- Hora del corte: desde las 11:00 a. m. hasta las 5:00 p. m.
- Sector: 308 y sub-sector 308-03/RP-8
- Motivo: Ejecución de empalme
Jesús María
- Zonas afectadas: Agru. Villa FAP, Cercado, Urb. Fundo Oyague, Urb. San Felipe. Cuadrante: Av. San Felipe, Av. Gregorio Escobedo, Av. Faustino Sánchez Carrión, Av. Brasil.
- Hora del corte: desde las 10:00 a. m. hasta las 10:00 p. m.
- Sector: 26
- Motivo: Ejecución de empalme
Ate
- Zona afectada: AH. Huaycan Zona T.
- Horario de restablecimiento: desde las 9:00 a. m. hasta la 1:00 p. m.
- Motivo: Limpieza de reservorios.
La Molina
- Zonas afectadas: Urb. Portada del Sol de La Molina 1.ª etapa, Urb. Portada del Sol II.
- Hora del corte: de 2:00 p. m. hasta las 8:00 p. m.
- Sector involucrado: 199.
- Motivo: Limpieza de reservorio.
Corte de agua este miércoles 14 de enero, según Sedapal
La Molina
- Zonas afectadas: Urb. La Molina Vieja I y II etapa, Urb. El Remanso de La Molina I etapa, Urb. La Hacienda
- Hora del corte: de 1:00 p. m. hasta las 11:50 p. m.
- Sector involucrado: 198.
Comas
- Zonas afectadas: Coop. Santa Ligia, Urb. El Carabayllo
- Hora del corte: de 12:00 m. hasta las 8:00 p. m.
- Sector involucrado: 338.
Ate
- Zonas afectadas: Coop. Santa Ligia, Urb. El Carabayllo
- Hora del corte: de 12:00 m. hasta las 8:00 p. m.
- Sector involucrado: 338.
Carabayllo
- Zonas afectadas: P.V. Ampliación Pacayal, P.V. Urb. El Olivar I de Carabayllo, P.V. San Judas Tadeo, P.V. El Rosedal de Carabayllo, P.V. Los Gorriones, P.V. La Planicie de Carabayllo, P.V. La Planicie I etapa, P.V. María de los ángeles, P.V. El Pacayal I y II, P.V. Residencial La Florida (Sector 356).
- Zonas afectadas: Asoc. Prop. Prog. de Viv. Las Margaritas, Asoc. Viv. 200 Millas, Asoc. Viv. Los Parques del Rey, Asoc. Viv. Los Rosales de Chillón, Asoc. Viv. Santa Catalina, Asoc. Prog. Viv. El Olivar de Carabayllo I, Asoc. Organ. Vecinos Unidos, C.P. Huacoy, P.J. Progreso I, II, III y V Sector (Sector 356).
- A.H. Los álamos, A.H. Belaúnde y Diez Canseco, A.H. Héroes de la Guerra del Pacífico, A.H. Horizonte, A.H. Indoamérica Rafael B. Diez Canseco, A.H. Progreso II Sector, Comité Vecinal N° 40, Asoc. Prop. Viv. El Olivar IV y V etapa Carabayllo, Asoc. Prop. Santa Elena (Sector 356).
- Hora del corte: de 12:00 m. hasta las 8:00 p. m.
Villa María del Triunfo
- Habilitaciones: Twinza Perú, 01 de Enero. Cuadrante: Psje. N3, Calle N2, Psje. N9, Av. J.C. Mariátegui, Psje. Virgen de las Nieves. Abastecimiento a Establecimiento de Salud – Villa de Limatambo (Sector 308).
- Habilitaciones: Villa Limatambo, Villa Monte Bektu, Florida, Sector San Gabriel, 3 de Mayo, Las Malvinas, Antonio Raymondi, 2000, Virgen de Guadalupe, Nueva Jerusalén, Caminos de la Hermandad, Ampliación Virgen del Rosario, Las Lomas (Sector 308).
- Habilitaciones del Sector 308, Sub-Sector 308-02 / RP7 – Las Lomas, A.H. Alto Twinza. Cuadrante: Psje. N3, Calle N2, Psje. N9, Av. José C. Mariátegui, Psje. Virgen de las Nieves (Sector 308).
- Hora del corte: de 112:00 a.m. hasta las 5:00 p. m.
Pueblo Libre
- Cercado. Cuadrante: Av. Mariano Cornejo, Av. Paso de los Andes, Av. Simón Bolívar, Calle Mariano Arce (Sector 29).
- Cercado. Cuadrante: Av. Simón Bolívar, Av. Paso de los Andes, PS 4, Calle Rosa Toledo, Av. Sucre, Av. Gral. José Egúsquiza (Sector 29).
- C.R. Villa Militar, Cercado, Urb. Florida. Cuadrante: Av. San Martín, Av. Córdova, Av. Mariano Cornejo, Av. Paso de los Andes, Calle Santa Rosa (Sector 29).
- Hora del corte: de 10:00 a.m. hasta las 10:00 p. m.