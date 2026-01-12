Wapa.pe
ES OFICIAL | Corte de luz del 15 al 18 de enero por hasta 8 horas: ¿tu zona se verá afectada?

¿Confirman paro de transportistas este miércoles 14 de enero en Lima y Callao? Esto es lo que dicen los gremios

Representantes del transporte en Lima y Callao negocian con el Estado sin fecha definida, mientras ciudadanos se preparan ante un posible paro.

    ¿Paro de transportistas será este miércoles 14 de enero? Lo último del gremio. | Composición Wapa
    La eventual paralización del transporte público podría afectar seriamente la movilidad en Lima y Callao en los próximos días, generando preocupación entre miles de ciudadanos. Aunque inicialmente se habló de una protesta para el jueves 15 de enero, los dirigentes del sector han aclarado que la convocatoria todavía no es oficial. La decisión final dependerá de las conversaciones y evaluaciones que se realicen en las siguientes horas.

    ¿Adelantan paro de transportistas al miércoles 14?

    La mañana de este lunes 12 de enero, Martín O’Diana, presidente de la Asociación Metropolitana de Empresas de Transportes Urbanos, confirmó que la paralización del sector se realizará finalmente el miércoles 14, luego de una reunión con Martín Ojeda, de Transportes Unidos, y Héctor Vargas, representante de la Coordinadora de Transporte Urbano de Lima y Callao.

    Ayer (domingo 11) nos hemos tenido que reunir de emergencia y hemos acordado cambiar la fecha. Todos juntos vamos a parar el día 14. Esto es también en respuesta a las afirmaciones del señor premier”, declaró O’Diana a Exitosa.

    Por su parte, el premier Ernesto Álvarez señaló anoche en Panorama: “así como hay malos policías, hay malos fiscales; también hay malos transportistas, digamos, que están en los diversos ámbitos, que dan información o integran inclusive a la banda criminal”.

    Decisión final: ¿habrá más fechas?

    El día previo, Héctor Vargas, titular de la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano de Lima y Callao, señaló que la definición se daría en las siguientes horas. Al inicio se evaluaron paros para el martes 13 y el jueves 15 de enero, pero tras el diálogo se buscó reducir el impacto económico y consensuar una sola fecha. Finalmente, se consideraron el miércoles 14 o el viernes 16, inclinándose la decisión por la primera opción.

    ¿Qué empresas acatarían el paro de transportes?

    Son alrededor de 12 mil unidades afiliadas a Transporte Unidos, entre las que se encuentran las siguientes:

    • La 50
    • Santa Catalina
    • Cristo Pachacamilla
    • Edilberto Ramos
    • El Urbanito
    • Nueva América
    • Huáscar
    • El Rápido
    • Nuevo Perú
    ;