El éxito de 'Pol Deportes' nació del sacrificio de su hermano mayor, quien dejó sus estudios para sostener a la familia en Andahuaylas y apoyarlo siempre.

    La emotiva historia de Cliver Huamán, el adolescente de 15 años conocido como ‘Pol Deportes’, conmovió a miles luego de hacerse viral en TikTok narrando la final de la Copa Libertadores desde un cerro cercano al Estadio Monumental. Sin embargo, detrás de este inesperado reconocimiento existe un apoyo clave: su hermano mayor, quien reveló el esfuerzo y las renuncias que asumió para sostener a su familia y respaldar el talento del joven narrador.

    Hermano de 'Pol Deportes' revela que dejó sus estudios para apoyar a su familia y joven narrador

    Durante el programa Desvelados de América TV, Keny Huamán —hermano mayor de ‘Pol Deportes’— contó que desde muy joven tuvo que asumir diversas responsabilidades debido a la complicada situación económica que afronta su familia en Andahuaylas. Señaló que optó por anteponer el bienestar de su hogar antes que sus propios proyectos.

    "Hemos luchado tanto por estar acá, por salvar a nuestra familia, siempre tuvimos bajos recursos. Tengo dos hermanitas también, la mayor que también por temas de dinero, no estudia una buena carrera", explicó.

    Asimismo, comentó que decidió apostar por el desarrollo de Cliver, dejando en pausa sus aspiraciones personales, e incluso evaluó mudarse a Lima para impulsar la creciente popularidad de su hermano como ‘Pol Deportes’. "Siempre le dije a mi mamá 'A mí, aunque sea, no me hagan estudiar, pero yo a mi hermano siempre lo voy a apoyar'. Porque mi meta era, si no se hace conocido en la Libertadores, venirme a mediados del año que viene, estabilizarme acá como barbero, trabajo como barbero en Andahuaylas, y apoyar a mi hermano porque mis padres no tenían recursos", agregó.

    Usuarios destacan sacrificio del hermano de ‘Pol Deportes’

    Es importante mencionar que la experiencia del hermano del joven narrador refleja la situación de muchos hermanos mayores en el Perú. Numerosos usuarios en redes sociales dijeron sentirse identificados, pues también debieron asumir responsabilidades en casa desde muy jóvenes por el bienestar de su familia.

    "Me alegro al ver un hermano mayor preocupado por sacar adelante a su hermano menor, lo lograste", "Me recuerda a mi hermano mayor, él dejó todo por nosotros", "Ejemplo para la juventud peruana", "Al fin las redes sociales hacen famosa a la persona correcta", son algunos de los comentarios que se leen en Facebook y TikTok.

    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

