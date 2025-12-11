Wapa.pe
Doctor Marco Almerí especialista en salud pública ante nuevo virus H3N2: "No estamos preparados como país para soportar"

La OMS ha lanzado una advertencia sanitaria a nivel global debido a este brote, aunque por ahora no lo considera una pandemia.

    La comunidad médica mundial ha lanzado una advertencia acerca del virus H3N2 y, en particular, de su subvariante K, mientras surge la duda de si esta ‘super gripe’ que impacta a varios países podría llegar al Perú después de causar fuertes estragos en el hemisferio norte.

    El experto en salud pública Marco Almerí advierte que esta mutación, detectada en los cinco continentes, está provocando una presión hospitalaria inédita en países como Estados Unidos y Japón.

    wapa.pe

    Marco Almerí revela situación del Perú

    "Estamos ante una nueva situación grave para los peruanos y para el mundo", comentó el especialista, quien la calificó como la peor de las variantes de la influenza, que está provocando una enorme cantidad de pacientes en la consulta externa de hospitales de diversos continentes.

    "El temor que tenemos es que se replique aquí, no estamos preparados como país para soportar el incremento abrupto de pacientes", resaltó el especialista, quien pese a que no la calificó de pandemia, dejó en claro lo que podría provocar tras la alerta sanitaria mundial.

    Esta variante se caracteriza por su rápida capacidad de transmisión y por el riesgo de provocar complicaciones graves, como neumonía, que pueden llevar a una hospitalización.

    La OMS ha lanzado una advertencia epidemiológica a nivel mundial, pidiendo a los países reforzar la vigilancia y las medidas de prevención, aunque aún no la ha catalogado como una pandemia.

    Doctor Marco Almerí especialista en salud pública ante nuevo virus H3N2: "No estamos preparados como país para soportar"
