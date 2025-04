Pamela López y Marisol se reencontraron frente a cámaras en medio de la polémica por los mensajes que la cantante intercambió con Christian Cueva. El encuentro se dio en el programa ‘Esta noche’ y causó gran expectativa. Durante la conversación, la expareja del futbolista expresó su incomodidad y lanzó una directa observación. Todo ocurrió tras la difusión de chats que generaron dudas sobre una simple amistad.

Pamela López le reclama a Marisol por chats con Christian Cueva

Durante la reciente edición del programa ‘Esta noche’, el esperado cara a cara entre Marisol y Pamela López no tardó en generar tensión. La intérprete de cumbia reconoció que mantuvo conversaciones con Christian Cueva que podrían interpretarse como comprometedoras, pero insistió en que nunca cruzaron los límites de una amistad.

Sin embargo, sus palabras no convencieron a Pamela, quien cuestionó con firmeza la versión de la cantante. Según ella, los mensajes que leyó no reflejaban una relación amistosa, sino algo más allá de lo que Marisol afirmaba.

"Me queda claro que no han tenido ninguna relación y como tú lo dices y lo afirmas, no han llegado a otro nivel. Sin embargo, a mí me sorprendió muchísimo cuando expusiste esas conversaciones, no tenía ni idea del calibre de conversación que ustedes manejaban. Seguramente no solo a ti, si no a muchas chicas les escribía de la misma manera. No creo que eso haya sido una amistad, porque un amigo no te escribe de esa manera", recalcó López sobre estas conversaciones.

"Tú (Marisol) me dices ahorita 'no quiero hablar mal de él (Cueva)'. Sí, claro, no hay necesidad de hablar mal de él, pero tampoco vamos a tapar el sol con un dedo. Él tuvo otras intenciones, quizás se pudo bloquear y dejar ahí, creo que no era tu amigo, definitivamente. Después de todo lo que sucedió, no creo", añadió.

¿Por qué Cueva invitó a Marisol a un conocido hotel?

Luego de varias semanas en el centro de la polémica, Marisol decidió dar un paso al frente y enfrentar las especulaciones que la vinculan sentimentalmente con Christian Cueva, pareja de Pamela Franco. La artista de cumbia optó por contar su verdad y poner fin a los rumores que han puesto su nombre en el ojo público.

En su participación en el programa ‘Esta noche’, Marisol abordó directamente las especulaciones sobre una supuesta reunión en el hotel Westin. La cantante fue enfática al asegurar que su vínculo con Christian Cueva nunca pasó del plano amistoso y que cualquier interpretación distinta está fuera de lugar.