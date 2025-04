Luego de mostrar todos los chats que mantuvo con Christian Cueva en el programa Amor y Fuego, Marisol no pudo negar que en la conversación surgió la idea de verse en persona, y uno de los lugares mencionados fue el hotel Westin. Sin embargo, recalcó una vez más que no hubo ninguna intención oculta, ya que según contó, él solo la invitó a cenar, y la conversación no pasó de ahí.

“Él me invitó para cenar, no me invitó para otras cosas. No se puede hablar lo que no es. Yo para evitar que nos vieran a los dos solos cenando o que se preste para habladurías, le dije que no. Le dije que iría con mis dos cantantes y mis asistentes, no quería que hablen cosas que no son. Pero nunca llegamos a nada, nunca nos vimos. Y eso quedo ahí. Era solo por mi amistad con él”, dijo en un momento Marisol.