Durante la emisión, Peluchín relató que, en una charla directa con la conductora, le preguntó sobre su cercanía con Magaly. A pesar de las apariencias, María Pía dejó claro que su relación con la periodista no era de amistad, sino que se debía a la conexión que sus esposos tienen. “No, no Rodrigo, yo voy, pero los que quedan son Alfredo y Samuel, ellos son los amigos”, citó Peluchín, enfatizando que la interacción entre ellas se daba por sus parejas.

La revelación de Peluchín ha generado diversas reacciones, especialmente en el contexto de la farándula peruana, donde las relaciones personales suelen ser objeto de especulación. A pesar de la cercanía que se ha visto entre María Pía y Magaly, el conductor sostiene que la periodista no mantiene amistades genuinas en el medio, afirmando que “Magaly no añaña con nadie de la farándula, ella añaña con millonarias”.

Rodrigo González no dudó en compartir los detalles de su conversación con María Pía, donde ella fue clara al expresar que su relación con Magaly no era de amistad. “Le pregunté: ‘oye, ¿te has hecho amiga de Magaly? Las veo más cercanas que nunca’ y me dice: ‘no, no Rodrigo’”, relató Peluchín. Esta afirmación ha dejado a muchos seguidores del programa sorprendidos, ya que la percepción pública era diferente.