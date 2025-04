Rafael Cardozo advirtió a Alejandra Baigorria con una terrible confesión sobre Said Palao . El exintegrante de 'Esto es Guerra' sorprendió al hacer una revelación que comprometería el matrimonio de la empresaria de Gamarra con el chico reality.

En enero de este año, Said Palao sorprendió a Alejandra Baigorria con una romántica pedida de mano durante un paseo en una paradisíaca playa de Filipinas. Luego de más de tres años de relación, la pareja se comprometió y pronto podrían casarse, aunque Rafael Cardozo no piensa lo mismo y aprovecho en advertir a la rubia de Gamarra.

Rafael Cardozo estuvo en 'Mande Quien Mande' y aseguró que Said Palao no se casará con Alejandra Baigorria y pospondrá la fecha de su boda hasta cansar a la empresaria. Su respuesta se dio cuando la empresaria le preguntó si asistiría a su matrimonio con su nueva novia.

“Avísale que en lugar de preocuparse de mí, que se preocupe con Said porque la va pasear 10 años con el matrimonio. No se va casar”, dijo muy seguro el brasileño dejando en shock a María Pía Copello.

Alejandra Baigorria no dudó en reaccionar y lejos de tomárselo a pecho, decidió bromear y aclarar que su situación era muy distinta a lo que él vivió con 'Cachaza': “Es muy diferente, yo tengo 3 años con Said y ya me lo dio (el anillo). Tú le diste a Cachaza cuando estaba a punto de irse”, respondió Ale, aunque Cardozo añadió que él tenía más posibilidades de casarse antes que ellos.