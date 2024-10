Leysi Suárez no se quedó callada ante la demanda que enfrenta de Karen Bustamante , la actual pareja de Jaime La Torre, padre de su hija.

Con la voz quebrada, Leysi reclamó a su expareja por haber roto un acuerdo que tenían respecto a la presentación de su hija a nuevas personas. "Él no puede presentar a mi hija a cualquiera", afirmó, visiblemente conmovida.

La pelea entre Leysi Suárez y Karen Bustamante se originó en un contexto de tensiones familiares. Según Leysi, la presentación de su hija a una nueva pareja del padre sin su consentimiento fue el detonante de la discusión. "Siempre he querido lo mejor para mi hija, y no puedo permitir que la presenten a personas que no conozco", enfatizó.