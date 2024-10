Olinda, al parecer, estaría en contra de Halloween, ya que los creyentes de la religión cristiana no celebran la popular Fiesta de las Brujas: “No participen en nada de lo que hacen los que no son seguidores de Cristo. Lo bueno no tiene nada que ver con lo malo. Tampoco pueden estar juntas la luz y la oscuridad. Ni puede haber amistad entre Cristo y el diablo. El que es seguidor de Cristo no llama hermano al que no lo es 2 Corintios 6:14-15 TLA”, se puede leer en la publicación de Castañeda.