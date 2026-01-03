Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
ALARMA MUNDIAL: la ciudad más poblada del mundo se HUNDE y pone en PELIGRO a 42 millones de habitantes

Temblor en Perú hoy, sábado 3 de enero de 2026: conoce dónde fue el epicentro

El sismo de hoy, sábado 3 de enero de 2026, se registró a 82 km al oeste de Chimbote, en Santa, Áncash, con una profundidad de 37 km, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Temblor en Perú hoy, sábado 3 de enero de 2026: conoce dónde fue el epicentro
    Temblor en Perú hoy, sábado 3 de enero de 2026.
    Temblor en Perú hoy, sábado 3 de enero de 2026: conoce dónde fue el epicentro

    Un sismo de magnitud 4.5 se registró a las 08:17 a.m., a 82 km al oeste de Chimbote, en Santa–Áncash. El temblor de hoy, sábado 3 de enero de 2026, tuvo una profundidad de 37 km, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) vía X. Recuerda mantener siempre lista una mochila de emergencia para estar preparado ante cualquier desastre natural.

    wapa.pe
    wapa.pe

    LEER MÁS: ALERTA GLOBAL | 11 ciudades del mundo se HUNDEN por el cambio climático y PONEN en PELIGRO a 42 millones de personas

    ¿Qué hacer en caso de un temblor en Perú?

    • Mantener la calma y acudir a zonas de seguridad establecidas.
    • Atender y quedar pendientes de menores de edad, personas de la tercera edad y con habilidades diferentes.
    • Alejarse de las ventanas, puertas exteriores, paredes, espejos y vidrios.
    • Tomar distancia de cables eléctricos y postes en la calle.
    • Finalmente, las autoridades regionales del Indeci piden mantener la calma y ubicar las zonas seguras dentro y fuera del domicilio para evitar daños.
    • Uno de los implementos para tener a la mano son la mochila de emergencia con mascarillas, herramientas, alcohol, alimentos básicos enlatados, radio portátil, etc.
    wapa.pe

    TAMBIÉN LEER: Donald Trump CONFIRMA CAPTURA de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores en Venezuela

    ¿A qué números debo llamar en caso de emergencia?

    A continuación, te presentamos la lista actualizada de números de emergencia en Perú:

    • Atención médica EsSalud para mujeres víctimas de violencia y su entorno: 01 411 8000 (opción 6)
    • Denuncias por violencia familiar: 100
    • Central policial: 105
    • Información COVID-19 – EsSalud: 107
    • Policía de carreteras: 110
    • Infosalud (consultas de salud en general): 113
    • Defensa Civil – Emergencias: 115
    • Bomberos: 116
    • Cruz Roja Peruana: 01 266 0481
    SOBRE EL AUTOR:
    Temblor en Perú hoy, sábado 3 de enero de 2026: conoce dónde fue el epicentro
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    Parque de las Leyendas abre sus puertas sin costo en enero 2026: Ellos son los beneficiarios

    Academia IPD abre preinscripciones 2026: LINK OFICIAL para talleres deportivos de verano gratuitos

    Temblor en Perú hoy, sábado 3 de enero de 2026: conoce dónde fue el epicentro

    Sube el pasaje de alimentadores del Metropolitano: estas son las tres rutas que costarán S/ 3.50 desde el lunes 5 de enero

    Marina de Guerra inicia convocatoria al Servicio Militar Voluntario 2026: conoce los beneficios y cómo postular

    Lo más vistos en Ocio

    Venezolanos en Perú LLORAN y celebran la captura de Nicolás Maduro: "Se acabó el sufrimiento"

    Calendario 2026 Perú: conoce los feriados, días no laborables y fines de semana largos que trae el nuevo año

    Bono por escolaridad para enero 2026: ¿Quiénes serán los beneficiarios de los S/400?

    ES OFICIAL | Bono por escolaridad de S/400 llega en enero de 2026: Ellos serán los beneficiados

    Luciana Fuster quiebra su doloroso silencio tras triste diagnóstico de su hermana con esclerosis múltiple

    Ofertas

    Perulandia

    PERULANDIA: Full day + Piscinas + s/ 30 de vale de consumo incluido + Perusaurus y más

    PRECIO

    S/ 49.90
    Comprar

    VACILANDIA PARK

    VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

    PRECIO

    S/ 44.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;