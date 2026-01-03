Un sismo de magnitud 4.5 se registró a las 08:17 a.m., a 82 km al oeste de Chimbote, en Santa–Áncash. El temblor de hoy, sábado 3 de enero de 2026, tuvo una profundidad de 37 km, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) vía X. Recuerda mantener siempre lista una mochila de emergencia para estar preparado ante cualquier desastre natural.