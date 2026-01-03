ALERTA GLOBAL | 11 ciudades del mundo se HUNDEN por el cambio climático y PONEN en PELIGRO a 42 millones de personasÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
El hundimiento progresivo de grandes ciudades, especialmente en zonas costeras y áreas vulnerables, se ha convertido en una amenaza directa para millones de personas, advierte el World Cities Report de ONU-Hábitat. La combinación de subsidencia del terreno, aumento del nivel del mar y presión humana sobre los recursos urbanos acelera un escenario crítico a escala global.
El informe bianual 2024 señala que este fenómeno afecta a urbes de todos los continentes y alerta que, sin cambios profundos en la gestión urbana y coordinación internacional, la población en riesgo seguirá creciendo en las próximas décadas.
11 ciudades que se hunden por clima y urbanización
Yakarta, Indonesia
Yakarta enfrenta un hundimiento acelerado del suelo causado por la extracción intensiva de agua subterránea, el peso urbano y la subsidencia natural. Las zonas del norte ya están bajo el nivel del mar, lo que incrementa el riesgo ante lluvias extremas y el aumento del nivel marino, agravado por una urbanización sin planificación.
Shanghái, China
Ubicada en el delta del Yangtsé, Shanghái sufre subsidencia histórica y ascenso del nivel del mar. El World Cities Report 2024 advierte que estos factores elevan el riesgo de inundaciones persistentes y daños estructurales, afectando tanto a la economía regional como a millones de habitantes, pese a sus defensas costeras.
Venecia, Italia
Venecia es la ciudad europea más amenazada por el hundimiento y el aumento del nivel del mar. Las inundaciones recurrentes, conocidas como Acqua Alta, se intensifican por subsidencia natural y humana. El sistema MOSE podría ser insuficiente si el mar supera los 60 centímetros, según el IPCC.
El Cairo y Alejandría, Egipto
Estas ciudades enfrentan erosión del delta del Nilo, inundaciones y salinización del suelo. ONU-Hábitat alerta que millones de personas podrían verse afectadas antes de 2040, con impactos directos en la vivienda, la agricultura y la seguridad urbana, debido al avance del mar y tormentas más intensas.
Ho Chi Minh City, Vietnam
Situada en el delta del Mekong, la ciudad combina crecimiento urbano desordenado, extracción de aguas subterráneas y aumento del nivel del mar. Esta mezcla incrementa la frecuencia de inundaciones y el riesgo de desplazamientos, afectando a comunidades densamente pobladas en zonas bajas.
Ámsterdam y Róterdam, Países Bajos
Gran parte de estas ciudades se ubica bajo el nivel del mar y enfrenta subsidencia en suelos de turba y arcilla. El Plan Delta refuerza diques y sistemas de bombeo, pero expertos advierten que una subida marina extrema podría superar las defensas actuales, pese a su avanzada gestión hídrica.
Ciudades de Estados Unidos: el impacto oculto
Un estudio de Nature Cities reveló que 28 grandes ciudades de EE. UU. presentan hundimiento del terreno. Cerca de 34 millones de personas viven en zonas afectadas, principalmente por la extracción de aguas subterráneas, aunque también influyen el peso urbano y la explotación energética.
Houston
Houston registra el hundimiento más acelerado del país. Más del 40% de su territorio desciende más de 5 milímetros al año, impulsado por la extracción de agua y la actividad petrolera. El fenómeno pone en riesgo barrios, carreteras y sistemas de drenaje urbano.
Nueva York
Aunque el proceso es lento, Nueva York presenta hundimiento en áreas clave como La Guardia, Staten Island y la Bahía de Jamaica. El peso de su infraestructura contribuye al fenómeno, que desde el año 2000 ha estado vinculado a decenas de inundaciones urbanas relevantes.
Dallas
Dallas y Fort Worth muestran una alta proporción de suelo afectado por subsidencia. El uso intensivo de acuíferos y la expansión urbana aceleran el descenso del terreno, incrementando los riesgos para la infraestructura y la vulnerabilidad ante inundaciones repentinas.