La Procuraduría alertó sobre un champú muy popular. Conoce los riesgos de salud y por qué es urgente dejar de usarlo.

    ¡Alerta para los consumidores! La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha ordenado el retiro del Shampoo Totale de la marca Tec Italy, propiedad de Henkel Capital, tras encontrar la bacteria Klebsiella oxytoca en el producto.

    Esta peligrosa bacteria puede provocar infecciones en la piel, ojos y nariz, poniendo en riesgo la salud de quienes lo usan. Se recomienda suspender su uso de inmediato y revisar productos similares en casa.

    Profeco retira reconocido shampoo por alto riesgo para la salud

    Para saber si has comprado el shampoo afectado, es importante verificar el número de lote. El lote en cuestión es 1G27542266, que aparece impreso en el costado de la botella. Este producto se comercializa en botellas de plástico verdes con capacidad de un litro.

    Se recomienda revisar cuidadosamente antes de usarlo y suspender su consumo de inmediato si corresponde al lote señalado. Evita posibles riesgos para la salud y espera indicaciones oficiales sobre su retiro. Mantente informado sobre este pedido para protegerte y prevenir cualquier problema derivado de la contaminación.

    Alerta por shampoo: consumidores deben tomar precaución

    Las autoridades han emitido recomendaciones para los consumidores que puedan haber adquirido unidades del shampoo contaminado, con el fin de reducir posibles riesgos. Entre ellas se encuentran:

    • Suspender su uso de inmediato si pertenece al lote afectado
    • Acudir a un médico ante cualquier síntoma o reacción adversa.
    • Contactar a la empresa, ya que Henkel Capital retiró voluntariamente 904 unidades y cuenta con un equipo de atención al cliente para el cambio del producto. Se puede comunicar a través del correo sacli@henkel.com o llamando al 800 0072 254.

    La contaminación se detectó mediante un análisis microbiológico interno luego de un reporte sobre shampoo con mal olor. Aunque no se han registrado afectados, la compañía tomó medidas preventivas. El lote se distribuyó en varios estados de México, sin detallar cuáles, y también pudo haber llegado a otros puntos de venta.

