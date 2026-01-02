El fuerte sismo registrado en México este viernes generó preocupación en varios países del Pacífico, incluido el Perú. La magnitud del movimiento telúrico y su ubicación encendieron las alertas entre la población ante un posible impacto en la región. En redes sociales, muchos usuarios se preguntaron si existía riesgo de un tsunami en la costa peruana. Frente a este escenario, las autoridades marítimas se pronunciaron para aclarar la situación.

¿Existe riesgo de tsunami en Perú tras el fuerte sismo en México?

Las autoridades mexicanas confirmaron que el movimiento sísmico registrado este viernes, alrededor de las 07:58 a. m. (hora local), alcanzó una magnitud de 6.5 y tuvo su epicentro a pocos kilómetros al suroeste de San Marcos, en el estado de Guerrero, México. El evento se produjo a una profundidad superficial, lo que explicó que fuera percibido con intensidad en diversas regiones del país.

Como medida preventiva, el sistema de alerta sísmica se activó en varias ciudades, entre ellas Ciudad de México, Acapulco, Oaxaca, Puebla y Morelia. En paralelo, la Coordinación Nacional de Protección Civil informó que se desplegó un monitoreo constante en las zonas donde se sintió el temblor. Hasta el momento, no se han reportado personas afectadas.

En plataformas digitales circularon numerosos videos que muestran la evacuación de edificios y el movimiento de estructuras durante el sismo. Asimismo, reportes preliminares de la prensa local señalaron la presencia de deslizamientos de tierra en tramos de la autopista Cuernavaca–Acapulco, principalmente en el sentido hacia el sur, después del kilómetro 300.

Ante la preocupación generada por la magnitud del evento, surgieron dudas sobre una posible amenaza de tsunami en el océano Pacífico. Frente a ello, la Dirección de Hidrografía y Navegación de la Marina de Guerra del Perú aclaró, mediante su cuenta oficial en X, que el sismo no representa peligro para el litoral peruano este viernes 2 de enero de 2026, por lo que no se emitió ninguna alerta y se recomendó mantener la calma.

De esta manera, las autoridades peruanas descartaron cualquier posibilidad de tsunami tras el fuerte movimiento telúrico ocurrido en México, pese a la alarma inicial generada en la región.

Presidenta Claudia Sheinbaum interrumpe conferencia tras activarse alerta sísmica

La rutina en Palacio Nacional se vio alterada luego de que la alerta sísmica se activara durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Ante el sonido de la alarma, la mandataria, junto a periodistas y personal del Gobierno federal, evacuó el recinto de inmediato como parte de los protocolos de seguridad establecidos.

En medio de la transmisión en vivo, la jefa de Estado reaccionó de forma espontánea al percibir el movimiento telúrico. "Uy, está temblando", comentó, lo que obligó a suspender temporalmente su mensaje mientras se verificaban las condiciones de seguridad en el lugar.

Minutos después, Sheinbaum informó que se había comunicado con la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, y que ya se estaban coordinando acciones a nivel nacional.

Indicó que se convocó al Consejo de Protección Civil y que la Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México inició inspecciones preventivas en puentes, así como en los distintos sistemas de la Red de Movilidad.