¡Metro se luce! Regalará un carro de lujo por su nueva apertura: Mira cómo participar y hasta qué fecha

Metro acaba de abrir una nueva tienda en un popular centro comercial de Lima Este , y para celebrar el evento ha lanzado un atractivo sorteo en el que se podrá ganar un auto de lujo. Entérate aquí cómo participar.

¡Gran oportunidad! Metro sorprendió a sus clientes con la inauguración de su nueva tienda en el Mall Aventura Santa Anita, elevando la experiencia de compra a un nivel superior.

Para celebrar esta apertura, la cadena ha lanzado un exclusivo sorteo que pondrá a prueba la suerte de los participantes, ofreciendo como premio principal un auto de lujo. A continuación, te contamos todos los detalles para ser parte del concurso.

¿Cómo participar en el sorteo y ganar el carro de lujo que ofrece Metro?

Para acceder al sorteo del vehículo de la marca Hyundai, los clientes deben realizar compras mayores a S/ 70 en Metro. Cada compra equivale a una oportunidad automática de participar, y si se utiliza la tarjeta Cencosud, las posibilidades se duplican.

Sorteo de carro en Metro

La promoción estará disponible desde el 1 de noviembre hasta el 31 de diciembre, brindando más de un mes para tentar a la suerte.

¿Dónde está la nueva tienda de supermercados Metro?