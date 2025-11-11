Wapa.pe
ES OFICIAL | Sedapal anuncia MASIVO corte de agua este 12 de noviembre en varios distritos de Lima hasta por 12 horas

¡Metro se luce! Regalará un carro de lujo por su nueva apertura: Mira cómo participar y hasta qué fecha

Metro acaba de abrir una nueva tienda en un popular centro comercial de Lima Este, y para celebrar el evento ha lanzado un atractivo sorteo en el que se podrá ganar un auto de lujo. Entérate aquí cómo participar.

    ¡Metro se luce! Regalará un carro de lujo por su nueva apertura: Mira cómo participar y hasta qué fecha
    Metro sorteará carro
    ¡Metro se luce! Regalará un carro de lujo por su nueva apertura: Mira cómo participar y hasta qué fecha

    ¡Gran oportunidad! Metro sorprendió a sus clientes con la inauguración de su nueva tienda en el Mall Aventura Santa Anita, elevando la experiencia de compra a un nivel superior.

    Para celebrar esta apertura, la cadena ha lanzado un exclusivo sorteo que pondrá a prueba la suerte de los participantes, ofreciendo como premio principal un auto de lujo. A continuación, te contamos todos los detalles para ser parte del concurso.

    ¿Cómo participar en el sorteo y ganar el carro de lujo que ofrece Metro?

    Para acceder al sorteo del vehículo de la marca Hyundai, los clientes deben realizar compras mayores a S/ 70 en Metro. Cada compra equivale a una oportunidad automática de participar, y si se utiliza la tarjeta Cencosud, las posibilidades se duplican.

    Sorteo de carro en Metro
    Sorteo de carro en Metro

    La promoción estará disponible desde el 1 de noviembre hasta el 31 de diciembre, brindando más de un mes para tentar a la suerte.

    ¿Dónde está la nueva tienda de supermercados Metro?

    La nueva tienda de Metro se ubica en el primer piso del Mall Aventura Santa Anita. Este moderno local cuenta con amplios espacios y una gran variedad de productos para toda la familia. Su horario de atención va de lunes a domingo, de 8:00 a.m. a 10:00 p.m.

    ¡Metro se luce! Regalará un carro de lujo por su nueva apertura: Mira cómo participar y hasta qué fecha
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    ;