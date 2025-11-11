¡Metro se luce! Regalará un carro de lujo por su nueva apertura: Mira cómo participar y hasta qué fecha

¡Metro se luce! Regalará un carro de lujo por su nueva apertura: Mira cómo participar y hasta qué fechaÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
¡Gran oportunidad! Metro sorprendió a sus clientes con la inauguración de su nueva tienda en el Mall Aventura Santa Anita, elevando la experiencia de compra a un nivel superior.
Para celebrar esta apertura, la cadena ha lanzado un exclusivo sorteo que pondrá a prueba la suerte de los participantes, ofreciendo como premio principal un auto de lujo. A continuación, te contamos todos los detalles para ser parte del concurso.
¿Cómo participar en el sorteo y ganar el carro de lujo que ofrece Metro?
Para acceder al sorteo del vehículo de la marca Hyundai, los clientes deben realizar compras mayores a S/ 70 en Metro. Cada compra equivale a una oportunidad automática de participar, y si se utiliza la tarjeta Cencosud, las posibilidades se duplican.
La promoción estará disponible desde el 1 de noviembre hasta el 31 de diciembre, brindando más de un mes para tentar a la suerte.
¿Dónde está la nueva tienda de supermercados Metro?
La nueva tienda de Metro se ubica en el primer piso del Mall Aventura Santa Anita. Este moderno local cuenta con amplios espacios y una gran variedad de productos para toda la familia. Su horario de atención va de lunes a domingo, de 8:00 a.m. a 10:00 p.m.