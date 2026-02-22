Nestlé anunció su salida del negocio global de helados, generando inquietud entre los consumidores peruanos sobre el futuro de D'Onofrio .

Las recientes decisiones corporativas de Nestlé han encendido las alertas entre los consumidores, luego de que la compañía confirmara su salida del negocio global de los helados. La medida forma parte de una reestructuración estratégica que redefine sus prioridades a nivel internacional y ha generado interrogantes inmediatas sobre el futuro de D'Onofrio, una de las marcas más representativas del mercado en Perú.

¿Seguirán vendiéndose los helados D’Onofrio en el mercado peruano?

Tras conocerse el anuncio, surgió una ola de preocupación entre los consumidores peruanos de los helados D’Onofrio, para quienes la marca forma parte de la vida cotidiana y de la memoria colectiva. Sin embargo, la compañía aclaró que la marca no desaparecerá del país. La continuidad del negocio está contemplada, aunque bajo un modelo de gestión distinto alineado con su nueva estrategia global.

Si bien la empresa no ofreció detalles específicos sobre el manejo futuro de la marca en el territorio nacional, confirmó que el proceso se encuentra en evaluación y que aún se analizan los mecanismos para reorganizar la operación heladera local.

"Desde Nestlé, estamos evaluando detalles y próximos pasos en Perú, estaremos informando de manera oportuna y con transparencia", señalaron.

La decisión responde a un cambio estructural más amplio dentro de la multinacional, que busca concentrar recursos en áreas con mayor proyección de crecimiento y sostenibilidad, como nutrición, salud y productos de consumo masivo. En ese contexto, el negocio de helados dejó de considerarse prioritario dentro de su portafolio global.

¿Por qué Nestlé decidió realizar este cambio?

Este ajuste estratégico también está vinculado a resultados financieros recientes. Durante 2025, la compañía registró una caída del 17 % en las utilidades del segmento heladero, además de una disminución relevante en ventas. Entre los factores que influyeron figuran el encarecimiento de materias primas, la presión de los aranceles y la volatilidad del tipo de cambio, elementos que impactaron directamente en la rentabilidad del rubro.