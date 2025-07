La actividad contó con la presencia de representantes del Ministerio de Cultura, así como del cómico Isaac Mita. Durante el acto, Waldemar Cerrón incluso se animó a zapatear junto a Dayanita, generando una ola de comentarios en redes sociales que no tardaron en cuestionar la selección de la artista para tan simbólica distinción.

Frente a la lluvia de críticas, Dayanita no se quedó callada. La artista defendió su trayectoria en el mundo del humor y respondió con determinación a los comentarios negativos. “Cada persona hace con su vida lo que mejor le parezca. Yo voy a seguir llevando alegría a las personas y a todo el Perú. (...) Que la gente me quiera pisotear, no tengo la culpa, sigo para adelante. Muy pronto será su presidenta”, declaró entre risas.