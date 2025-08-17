Pamela López se mostró afectada al saber del remate de su mansión en Trujillo por parte de Christian Cueva. | Composición Wapa.

Pamela López sorprendió en una transmisión en vivo al dejar claro que no le ha exigido nada a Christian Cueva como esposa, más allá de la pensión de alimentos de sus tres hijos. Sin embargo, mostró su enojo al enterarse de que el futbolista habría puesto en remate la lujosa mansión en Trujillo, un proyecto que ella asegura ayudó a levantar desde cero.

Pamela López reacciona al remate de la casa en Trujillo

Durante la transmisión, la animadora de eventos aseguró que recién se enteró de que la residencia, valorizada en más de un millón de soles y que nunca llegó a concluirse, ya había sido puesta en remate. “Hay una casa en Trujillo que está en obra, que me enteré de que ya está siendo rematada. Esa casa la construí yo, mis diseños son míos. Todas las reuniones las hacía embarazada, con mi panza, con mis hijos dando de lactar, los hacía yo, todos los 3D”, expresó con indignación.

Pamela recordó que se involucró personalmente en cada detalle de la construcción, a pesar de estar atravesando momentos de maternidad, y criticó que nunca se le consultara una decisión tan importante.

Pertenencias desaparecidas y acusaciones contra Cueva

La también empresaria denunció que muchos de sus objetos personales habrían sido utilizados para la edificación de la mansión y que desconoce su paradero. Señaló directamente a trabajadoras del hogar contratadas por Cueva como responsables de sacar sus pertenencias sin su permiso. “Se compró maquinaria domótica que está en un almacén (…) Hay muchas cosas que han quedado en el aire: las camionetas, una motocross que me la quitó de mi cochera, cosas que me he ido sacando con estas empleadas de acá de mi departamento a escondidas cuando viajé al norte”, comentó.

El estado actual de la mansión

En 2024, el programa Deportivo en otra cancha, conducido por Paco Bazán, mostró imágenes de la mansión que Pamela y Cueva soñaron construir juntos. La visita dejó en evidencia que la lujosa obra permanece inconclusa y en evidente abandono.

El inmueble, ubicado dentro del exclusivo condominio La Estancia de la Huaka en Trujillo, fue concebido como una residencia de lujo con vista directa a las huacas del Sol y de la Luna. Sin embargo, la propiedad, valorizada en más de un millón de dólares, quedó paralizada tras la separación de la pareja.