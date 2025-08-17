Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Madre de Suheyn Cipriani 'explota' tras revelaciones de su hija en 'El Valor de la Verdad'

Pamela López ESTALLÓ EN VIVO y revela indignación por la mansión en remate de Christian Cueva

Pamela López, la aún esposa del futbolista, afirma que ella diseñó y financió gran parte del proyecto, hoy en completo abandono.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Pamela López ESTALLÓ EN VIVO y revela indignación por la mansión en remate de Christian Cueva
    Pamela López se mostró afectada al saber del remate de su mansión en Trujillo por parte de Christian Cueva. | Composición Wapa.
    Pamela López ESTALLÓ EN VIVO y revela indignación por la mansión en remate de Christian Cueva

    Pamela López sorprendió en una transmisión en vivo al dejar claro que no le ha exigido nada a Christian Cueva como esposa, más allá de la pensión de alimentos de sus tres hijos. Sin embargo, mostró su enojo al enterarse de que el futbolista habría puesto en remate la lujosa mansión en Trujillo, un proyecto que ella asegura ayudó a levantar desde cero.

    wapa.pe

    LEE MÁS: La vez que Ivana Yturbe habló de la relación con Samahara Lobatón: "Hemos llorado juntas"

    Pamela López reacciona al remate de la casa en Trujillo

    Durante la transmisión, la animadora de eventos aseguró que recién se enteró de que la residencia, valorizada en más de un millón de soles y que nunca llegó a concluirse, ya había sido puesta en remate. “Hay una casa en Trujillo que está en obra, que me enteré de que ya está siendo rematada. Esa casa la construí yo, mis diseños son míos. Todas las reuniones las hacía embarazada, con mi panza, con mis hijos dando de lactar, los hacía yo, todos los 3D”, expresó con indignación.

    Pamela recordó que se involucró personalmente en cada detalle de la construcción, a pesar de estar atravesando momentos de maternidad, y criticó que nunca se le consultara una decisión tan importante.

    Pertenencias desaparecidas y acusaciones contra Cueva

    La también empresaria denunció que muchos de sus objetos personales habrían sido utilizados para la edificación de la mansión y que desconoce su paradero. Señaló directamente a trabajadoras del hogar contratadas por Cueva como responsables de sacar sus pertenencias sin su permiso. “Se compró maquinaria domótica que está en un almacén (…) Hay muchas cosas que han quedado en el aire: las camionetas, una motocross que me la quitó de mi cochera, cosas que me he ido sacando con estas empleadas de acá de mi departamento a escondidas cuando viajé al norte”, comentó.

    El estado actual de la mansión

    En 2024, el programa Deportivo en otra cancha, conducido por Paco Bazán, mostró imágenes de la mansión que Pamela y Cueva soñaron construir juntos. La visita dejó en evidencia que la lujosa obra permanece inconclusa y en evidente abandono.

    wapa.pe

    TAMBIÉN LEE:Rafael Fernández, ex de Karla Tarazona, reveló que estuvo 8 días en UCI: “Pensé que no volvería a caminar”

    El inmueble, ubicado dentro del exclusivo condominio La Estancia de la Huaka en Trujillo, fue concebido como una residencia de lujo con vista directa a las huacas del Sol y de la Luna. Sin embargo, la propiedad, valorizada en más de un millón de dólares, quedó paralizada tras la separación de la pareja.

    Hasta la fecha, no está definido quién asumirá la posesión del inmueble ni si algún día se retomará la construcción de la ostentosa residencia que alguna vez representó el sueño familiar de Pamela y Christian.

    SOBRE EL AUTOR:
    Pamela López ESTALLÓ EN VIVO y revela indignación por la mansión en remate de Christian Cueva
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Magaly arremete contra Ana Siucho: “¿No estudiaba medicina? Ahora está en Miami, viviendo del marido"

    Rafael Fernández, ex de Karla Tarazona, reveló que estuvo 8 días en UCI: “Pensé que no volvería a caminar”

    ¿Christian Cueva podría mandar a la CÁRCEL a Pamela López hasta por tres años? Este sería el insólito motivo

    Pamela Franco desata polémica con desgarrador post dedicado a Cueva en rumores de ruptura "No entiendes..."

    Jefferson Farfán gana juicio a Magaly Medina y manda fuerte mensaje en redes sociales: "Todo llega a su tiempo"

    Lo más vistos en Farándula

    Milett Figueroa sorprende con NERVIOSA reacción cuando le recuerdan su romance con Christian Meier: "Me metes en problemas"

    Esta es la verdadera diferencia de estatura entre Estrella Torres y su esposo Kevin Salas

    Ernesto Pimentel conmueve al revelar íntimo dolor por la pérdida de un hijo: "Dejó un vacío muy doloroso"

    Pamela López revela conmovedor mensaje después de enterarse que Pamela Franco y Cueva no terminaron

    Proyección de Bolivia celebra sus 41 años con un extraordinario concierto sinfónico

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    CIRCO ATLANTIKA

    CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

    PRECIO

    S/ 39.00
    Comprar

    CIRCO DE LAS ESTRELLAS

    CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

    PRECIO

    S/ 17.90
    Comprar

    CIRCO MONTECARLO

    CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

    PRECIO

    S/ 29.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;