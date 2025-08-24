Xoana González reveló que la muerte de su madre la sumió en depresión, y hoy lucha por salir adelante con ayuda profesional y de su familia.

La modelo argentina Xoana González vive uno de los episodios más dolorosos de su vida tras el fallecimiento de su madre, el pasado 12 de julio. La exchica reality confesó que esta pérdida le ha generado una profunda depresión, la cual enfrenta con ayuda profesional y el respaldo incondicional de su esposo. Entre lágrimas, expresó el enorme vacío que siente: “Perder a un padre es un dolor que te atraviesa el alma, es como sentirse huérfano en la vida”.

Xoana González revela depresión tras la pérdida de su madre

Xoana González confesó que la muerte de su madre, Alicia Fernández Maldonado, le dejó un vacío irreparable. La modelo aseguró que desde entonces su vida cambió por completo. Aunque recibe terapia y medicación, admite que el dolor sigue siendo muy fuerte.

“Estoy con terapia, medicación y con el apoyo de mi esposo, que es un regalo del cielo. Me ama y me aguanta”, expresó conmovida. Señaló que su pareja es un gran soporte en esta etapa.

Pese a la tristeza, la influencer argentina busca actividades que la ayuden a sobrellevar el duelo. “Esta semana empecé la acrobacia, me he comprado lienzos para pintar y estoy compartiendo más tiempo con mi papá o abuela. Espero reponerme pronto de este gran dolor que tengo”, compartió.

Xoana González despide a su madre con emotivo mensaje

En redes sociales, la exchica reality compartió un conmovedor mensaje recordando los años de lucha contra la enfermedad. “Todavía no lo asimilo, te nos fuiste el sábado 12 a la mañana, después de estar internada en terapia intensiva del jueves… ayer fue el velorio y todavía escucho todos tus audios en mi celular y no lo puedo creer”, escribió.