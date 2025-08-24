Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Maju Mantilla se enteró de su separación con el programa de Magaly, según productora

Xoana González confiesa que padece depresión tras la muerte de su madre: “Lloro todos los días, estoy con terapia”

Xoana González reveló que la muerte de su madre la sumió en depresión, y hoy lucha por salir adelante con ayuda profesional y de su familia.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Xoana González confiesa que padece depresión tras la muerte de su madre: “Lloro todos los días, estoy con terapia”
    Xoana González | Composición Wapa | Instagram
    Xoana González confiesa que padece depresión tras la muerte de su madre: “Lloro todos los días, estoy con terapia”

    La modelo argentina Xoana González vive uno de los episodios más dolorosos de su vida tras el fallecimiento de su madre, el pasado 12 de julio. La exchica reality confesó que esta pérdida le ha generado una profunda depresión, la cual enfrenta con ayuda profesional y el respaldo incondicional de su esposo. Entre lágrimas, expresó el enorme vacío que siente: “Perder a un padre es un dolor que te atraviesa el alma, es como sentirse huérfano en la vida”.

    wapa.pe

    LEER MÁS: Mark Vito Villanella confiesa que nunca trabajó y recibe fuerte crítica de su suegra: "Eres un vagazo"

    Xoana González revela depresión tras la pérdida de su madre

    Xoana González confesó que la muerte de su madre, Alicia Fernández Maldonado, le dejó un vacío irreparable. La modelo aseguró que desde entonces su vida cambió por completo. Aunque recibe terapia y medicación, admite que el dolor sigue siendo muy fuerte.

    Estoy con terapia, medicación y con el apoyo de mi esposo, que es un regalo del cielo. Me ama y me aguanta”, expresó conmovida. Señaló que su pareja es un gran soporte en esta etapa.

    Pese a la tristeza, la influencer argentina busca actividades que la ayuden a sobrellevar el duelo. “Esta semana empecé la acrobacia, me he comprado lienzos para pintar y estoy compartiendo más tiempo con mi papá o abuela. Espero reponerme pronto de este gran dolor que tengo”, compartió.

    wapa.pe
    wapa.pe

    TAMBIÉN LEER: Yaco Eskenazi protagoniza incómodo momento tras comentario inesperado de fan: ¿Qué miérc* significa?"

    Xoana González despide a su madre con emotivo mensaje

    En redes sociales, la exchica reality compartió un conmovedor mensaje recordando los años de lucha contra la enfermedad. “Todavía no lo asimilo, te nos fuiste el sábado 12 a la mañana, después de estar internada en terapia intensiva del jueves… ayer fue el velorio y todavía escucho todos tus audios en mi celular y no lo puedo creer”, escribió.

    Xoana González señaló que su mayor consuelo fue acompañar a su madre en todo momento. “La vida me regaló estos tres años de acompañarte y a eso vine a Buenos Aires, a estar con vos en estos momentos, y así fue. Te ibas apagando año a año y yo pensaba que lo venía asimilando, pero no”, afirmó.

    SOBRE EL AUTOR:
    Xoana González confiesa que padece depresión tras la muerte de su madre: “Lloro todos los días, estoy con terapia”
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    Melissa Klug se quiebra al hablar con orgullo de su hija Gianella Marquina: "Es súper correcta, su padre nunca la abandonó"

    Yaco Eskenazi protagoniza incómodo momento tras comentario inesperado de fan: ¿Qué miérc* significa?"

    Maju Mantilla impacta al revelar la verdad sobre su separación con Gustavo Salcedo: “No fuiste tú, fui yo quien te dejó”

    Marisela Puicón: La cantante que desapareció de la TV peruana pero presentó insólita demanda en Caso Cerrado de Telemundo

    Paco Bazán manda fuerte mensaje tras supuesto ampay de Susana Alvarado: “Un hombre de valor”

    Lo más vistos en Farándula

    ¿Aladino reconquista a Pamela López? Christian Cueva sorprende a expareja con regalazo para sus hijos

    Regina Alcóver sorprende al exponer doloroso distanciamiento con Gian Marco durante su matrimonio: “No me he metido en su vida”

    Greissy Ortega confiesa que Ítalo golpeó y encerró a su hijo en cuarto oscuro

    Gustavo Salcedo exigiría la mitad de los bienes tras divorcio con Maju Mantilla

    Así luce Gianluca Lapadula tras las confesiones 'picantes' de Macarena Gastaldo: Esto hizo

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Boutique del Bonsai

    Precioso bonsái 3 modelos a elegir

    PRECIO

    S/ 18.90
    Comprar

    Salón Spa Gina

    Miraflores: Extensiones de pestañas y más

    PRECIO

    S/ 39.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;