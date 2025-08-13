Wapa.pe
Madre de Suheyn Cipriani 'explota' tras revelaciones de su hija en 'El Valor de la Verdad'

Que pasó con Xoana Gonzalez tras desaparecer de la TV peruana

Xoana González fue una de las modelos argentinas más solicitadas en su momento. ¿Qué pasó con ella?

    Que pasó con Xoana Gonzalez tras desaparecer de la TV peruana
    Que pasó con Xoana Gonzalez tras DESAPARECER de la TV peruana: le negaron el INGRESO al país pero retornó | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión / Latina
    Que pasó con Xoana Gonzalez tras desaparecer de la TV peruana

    ¿Qué fue de ella? La modelo e influencer Xoana González llegó al Perú a cautivar a miles de personas con su belleza y carisma. Xoana no solo conquistó a los peruanos con su físico sino que causó mucho asombro por la personalidad tan estrafalaria que la caracterizaba.

    Sin embargo; desde hace algún tiempo no se sabe nada de la modelo argentina, ¿qué pasó con ella? Te lo contamos en la siguiente nota.

    Xoana González con orden de captura e impedimento de ingreso al país

    La joven argentina tenía mucho trabajo en el país; sin embargo ocurrió un suceso que terminó de la peor manera: le negaron el ingreso al Perú por un año. Xoana incluso tuvo una orden de captura tras la demanda por difamación que le interpuso Melissa Loza.

    Xoana González PREOCUPA al aparecer en live con raro comportamiento: ¿Cuál es su situación actual y DÓNDE está?

    Y es Gonzalez si llegó a cumplir con la reparación civil que le tocaba pero las notificaciones del pago no llegaron a la casa de Melissa Loza, por lo que el Poder Judicial emitió una orden de captura en contra de la argentina.

     A pesar que la situación fue muy difícil, tras un año y medio Xoana anunció su retorno al Perú con un mensaje bastante emotivo: "Ya pasó todo, ya no soy más una criminal con orden de captura, con prisión efectiva y todo eso. Suena gracioso, pero no lo es, no es bonito ser una criminal para la justicia", con dichas palabras, González regresó al país.

    Xoana González se alejó del Perú por enfermedad de su madre

    Hace solo un mes, Xoana anunció, a través de sus redes sociales que su madre había fallecido tras padecer una dura enfermedad. La joven, se alejó nuevamente del Perú durante los últimos 3 años pero esta vez fue para acompañar a su madre, quien pasó momentos muy complicados.

    Venías con la salud a la miseria de hace unos años, internaciones y muchas veces encontrarte en el piso descompensada, la diabetes y las infecciones, sumado a las crisis de artritis.... los ultimos 2 años, despues de una internacion por lo mismo, quede suspendida en el tiempo estando 24/7 pendiente de que sigas con vida, pero tu cuerpo estaba cansado, la vida me regalo estos 3 años de acompañarte y a eso vine a bs as, a estar con vos en estos momentos,  y asi fue.”, fue parte del emotivo mensaje que González escribió en su cuenta de Facebook.

    Que pasó con Xoana Gonzalez tras desaparecer de la TV peruana
