La relación entre ambos se mantuvo de manera intermitente hasta que, en 2023, Guizasola volvió a contactarla para invitarla al cumpleaños de su “mejor amigo”, Jefferson Farfán. “Él me decía que su amigo estaba cumpliendo años y que me invitaba a la fiesta”, comentó Díaz.

En el evento, la joven se sintió fuera de lugar, rodeada de personas con las que no tenía ninguna relación. “Me recogió alguien de su entorno y fuimos hasta La Molina. Yo no conocía a nadie allí, solo a Roberto”, explicó la modelo, quien en ese momento ya sabía que Guizasola estaba casado, aunque él aseguraba estar “separado”.

“Yo lo veía mucho tiempo, nos íbamos a comer, íbamos a discotecas. Pero siempre había algo extraño en todo esto, porque a pesar de estar juntos, él me pedía que no dijera nada y me decía que me quedara con él, aunque yo sabía que él no estaba separado”, mencionó.