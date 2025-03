Desde que se difundieron las imágenes del polémico encuentro entre Alexandra y Guizasola, la controversia no ha parado de crecer. Mientras que el exjugador optó por dar un comunicado, sin aclarar su versión de los hecho s, esta vez, fue la propia Alexandra quien decidió hablar sin filtros y con pruebas en mano.

En una entrevista llena de tensión y revelaciones impactantes, la joven explicó su verdadera relación con Guizasola y desmintió varias versiones que circulaban en medios y plataformas digitales. “Lo conocí en el 2018 ... Me insistía para bailar y de ahí me pidió mi número... el me dice que estaba separado”, expresó con firmeza. Además, denunció haber recibido amenazas y presiones tras la difusión del ampay.