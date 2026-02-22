Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
¡Sin agua por 8 horas! Sedapal confirma corte de agua este 23 de febrero: revisa si tu distrito está afectado

“Porque ustedes lo pidieron”: Miguel Arce y Suheyn Cipriani anuncian drástico giro en su programa

‘Esto sí es amor’ cambia de horario en ATV tras críticas por su rating. Miguel Arce anunció que el reality ahora se emitirá por las tardes.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    “Porque ustedes lo pidieron”: Miguel Arce y Suheyn Cipriani anuncian drástico giro en su programa
    'Esto sí es amor', tiene drástico cambio.
    “Porque ustedes lo pidieron”: Miguel Arce y Suheyn Cipriani anuncian drástico giro en su programa

    El reality de citas de ATV atraviesa su primer gran movimiento estratégico a pocas semanas de haber llegado a la pantalla. ‘Esto sí es amor’, conducido por Miguel Arce y Suheyn Cipriani, dejará el horario nocturno y pasará a emitirse por las tardes, una decisión que sorprendió a los televidentes y que llega en medio de cuestionamientos por su rendimiento en audiencia.

    El anuncio se realizó en vivo durante la última emisión del programa, confirmando que el formato buscará reconectarse con el público desde una nueva franja horaria.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Santiago Suárez anuncia su regreso a la actuación tras denuncia en su contra: “Me han propuesto regresar”

    Reality cambia de rumbo tras cuestionamientos por audiencia

    El propio Miguel Arce fue quien comunicó la modificación al cierre del programa, reconociendo indirectamente el complicado inicio que ha tenido el espacio en términos de rating. Pese a ello, defendió el formato, asegurando que los proyectos nuevos requieren tiempo para consolidarse.

    La nueva programación entrará en vigencia el lunes 23 de febrero de 2026, apenas dos semanas después del estreno oficial del reality, lo que evidencia una rápida reacción del canal frente a los resultados obtenidos.

    "Porque usted lo pidió, vamos de 3.00 a 4.00 de la tarde. Señito, vamos a estar con ustedes. Hasta el lunes a las 3.00 de la tarde. Nuevo horario", expresó Arce al cierre de la última emisión, confirmando la inesperada modificación en la parrilla de ATV.

    El programa había debutado el 9 de febrero con 4,3 puntos de rating; sin embargo, con el paso de los días las cifras mostraron una tendencia a la baja, registrando por ejemplo 2,2 puntos el martes 17 de febrero, según reportes televisivos.

    Magaly Medina lanzó duras críticas y expuso su incomodidad

    Uno de los factores que marcó el debate sobre el desempeño del reality fue la opinión de Magaly Medina, quien cuestionó públicamente el nivel de audiencia del espacio que se emitía antes de su programa ‘Magaly TV, la firme’.

    La conductora expresó su molestia al considerar que el bajo encendido del reality perjudicaba directamente su propio rating, ya que no recibía un arrastre de público favorable.

    "Cuando tú inicias de un miserable 0,5, de un miserable 1, que te demoras en ir subiendo poco a poco, hasta que en la segunda media hora remontas y cuando se hace la sumatoria, por supuesto, no es a lo que estamos acostumbrados. Claro, no destrozan el programa anterior, los sabiondos, los que se creen críticos de televisión. Esos que me andan mirando con lupa no miran a otros, solo miran a este programa", expresó la 'Urraca' con evidente molestia.

    wapa.pe

    NO TE PIERDAS: Fátima Segovia abre las puertas de la LUJOSA mansión de 4 pisos que pagó con ganancias de OnlyFans

    La periodista también dejó entrever su incomodidad con decisiones internas del canal, sugiriendo que no habría recibido el respaldo esperado.

    "Pero si no tengo un apoyo de quienes deben apoyarme, de verdad sí me molesto. Yo hago esto público ahora porque sí estoy muy molesta, muy fastidiada por la falta de apoyo y por la falta de decisiones que deberían tomarse en bien de este programa, que es el programa que, digamos, (es) el buque que remonta todo este canal. Ahí está mi queja pública, mi memorándum público", señaló.

    Aunque ATV no ha detallado oficialmente los motivos del cambio, el traslado al horario vespertino parece responder a una estrategia para reposicionar el formato y captar una audiencia distinta.

    SOBRE EL AUTOR:
    “Porque ustedes lo pidieron”: Miguel Arce y Suheyn Cipriani anuncian drástico giro en su programa
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    Lo último en Wapa

    Querida ex chica reality de “EEG” reaparece y anuncia su embarazo tras una dura batalla: “Gracias por aferrarte a mí”

    Mamá de Gino Assereto reaparece con sentido mensaje tras presunto ‘romance’ con el tiktoker Valentino: “Se tragó el miedo…”

    Jazmín Pinedo reacciona a 'romance' de Gino Assereto con Valentino: "Es cosa suya"

    Fátima Segovia abre las puertas de la LUJOSA mansión de 4 pisos que pagó con ganancias de OnlyFans

    Tiktoker Valentino muestra chats y confirma que Gino Assereto le escribió pese a negar un presunto 'romance': "Te estimo..."

    Lo más vistos en Farándula

    Tiktoker Valentino sorprende con romántico video junto a Gino Assereto: "El arte de ser..."

    Magaly Medina estalla contra Tony Rosado por insultar a la 'Uchulú': “Es un patán”

    Samahara Lobatón y Youna se besan en vivo tras su reencuentro en EE. UU. y desatan rumores de reconciliación

    ¡Se acabó todo! Melcochita anuncia su ruptura definitiva con Monserrat y le pide el DIVORCIO: "No hay amor desde hace medio año"

    ¿Hugo García NO es el papá del bebé que espera Isabella Ladera? Revelan inesperada predicción: "Mucha confusión por parte de ella"

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

    PRECIO

    S/ 59.90
    Comprar

    VACILANDIA PARK

    VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

    PRECIO

    S/ 29.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;