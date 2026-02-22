“Porque ustedes lo pidieron”: Miguel Arce y Suheyn Cipriani anuncian drástico giro en su programa

‘Esto sí es amor’ cambia de horario en ATV tras críticas por su rating. Miguel Arce anunció que el reality ahora se emitirá por las tardes.

El reality de citas de ATV atraviesa su primer gran movimiento estratégico a pocas semanas de haber llegado a la pantalla. ‘Esto sí es amor’, conducido por Miguel Arce y Suheyn Cipriani, dejará el horario nocturno y pasará a emitirse por las tardes, una decisión que sorprendió a los televidentes y que llega en medio de cuestionamientos por su rendimiento en audiencia.

El anuncio se realizó en vivo durante la última emisión del programa, confirmando que el formato buscará reconectarse con el público desde una nueva franja horaria.

Reality cambia de rumbo tras cuestionamientos por audiencia

El propio Miguel Arce fue quien comunicó la modificación al cierre del programa, reconociendo indirectamente el complicado inicio que ha tenido el espacio en términos de rating. Pese a ello, defendió el formato, asegurando que los proyectos nuevos requieren tiempo para consolidarse.

La nueva programación entrará en vigencia el lunes 23 de febrero de 2026, apenas dos semanas después del estreno oficial del reality, lo que evidencia una rápida reacción del canal frente a los resultados obtenidos.

"Porque usted lo pidió, vamos de 3.00 a 4.00 de la tarde. Señito, vamos a estar con ustedes. Hasta el lunes a las 3.00 de la tarde. Nuevo horario", expresó Arce al cierre de la última emisión, confirmando la inesperada modificación en la parrilla de ATV.

El programa había debutado el 9 de febrero con 4,3 puntos de rating; sin embargo, con el paso de los días las cifras mostraron una tendencia a la baja, registrando por ejemplo 2,2 puntos el martes 17 de febrero, según reportes televisivos.

Magaly Medina lanzó duras críticas y expuso su incomodidad

Uno de los factores que marcó el debate sobre el desempeño del reality fue la opinión de Magaly Medina, quien cuestionó públicamente el nivel de audiencia del espacio que se emitía antes de su programa ‘Magaly TV, la firme’.

La conductora expresó su molestia al considerar que el bajo encendido del reality perjudicaba directamente su propio rating, ya que no recibía un arrastre de público favorable.

"Cuando tú inicias de un miserable 0,5, de un miserable 1, que te demoras en ir subiendo poco a poco, hasta que en la segunda media hora remontas y cuando se hace la sumatoria, por supuesto, no es a lo que estamos acostumbrados. Claro, no destrozan el programa anterior, los sabiondos, los que se creen críticos de televisión. Esos que me andan mirando con lupa no miran a otros, solo miran a este programa", expresó la 'Urraca' con evidente molestia.

La periodista también dejó entrever su incomodidad con decisiones internas del canal, sugiriendo que no habría recibido el respaldo esperado.

"Pero si no tengo un apoyo de quienes deben apoyarme, de verdad sí me molesto. Yo hago esto público ahora porque sí estoy muy molesta, muy fastidiada por la falta de apoyo y por la falta de decisiones que deberían tomarse en bien de este programa, que es el programa que, digamos, (es) el buque que remonta todo este canal. Ahí está mi queja pública, mi memorándum público", señaló.