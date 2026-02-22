El actor peruano Santiago Suárez confirmó que evalúa volver a las novelas, tras un periodo alejado de la TV por una denuncia en su contra.

Santiago Suárez anuncia su regreso a la actuación tras denuncia en su contra. | Composición Wapa | Instagram

Santiago Suárez atraviesa uno de los momentos más complejos de su vida profesional y personal. Tras más de un año alejado de la televisión por una denuncia en su contra presentada en octubre de 2024, el actor enfrentó dificultades económicas y recurrió a la venta de marcianos como emprendimiento. En una reciente entrevista, reveló que ha recibido propuestas para regresar a las novelas y se mostró optimista sobre retomar su carrera.

Santiago Suárez confirma que pronto regresará a la actuación

En una entrevista concedida a Trome, Santiago Suárez contó que ha recibido acercamientos para integrarse nuevamente a distintas producciones de televisión, aunque precisó que todavía no existe una fecha definida ni un proyecto cerrado. “Me han propuesto regresar a todas las novelas que han visto a lo largo de este año desde Nina de azúcar, Eres mi sangre, Los otros Concha 2 y la novela que pronto se estrena en Latina. Pero bueno, hay que esperar, tener paciencia y buen humor”, expresó.

Durante este tiempo, el actor se reinventó y salió a las calles de Lima con la venta de marcianos, mientras analizaba nuevas oportunidades laborales. También anunció el estreno de Qué Tal Cumbión, proyecto que lo ha mantenido activo y cercano a su público, mientras espera el avance del proceso judicial que marcó su vida.

Suárez resaltó además el respaldo de colegas como Nicola Porcella, quien le expresó públicamente su apoyo y le ofreció ayuda en México. “Estoy contento que te esté yendo bien, que te estés levantando. Avísame cuando vengas por México y te ayudo, para eso estamos, para apoyarnos”.

Santiago Suárez enfrenta denuncia de abuso mientras busca retomar su carrera

La denuncia por presunto abuso sexual contra Santiago Suárez fue interpuesta en octubre de 2024 por una joven ciudadana estadounidense que llegó al Perú como voluntaria del Cuerpo de Paz. El caso adquirió gran exposición pública y generó un fuerte impacto en la trayectoria profesional y la vida personal del actor, quien perdió oportunidades laborales y se distanció de varias amistades dentro del medio artístico.

“Muchos amigos y colegas me dieron la espalda, pero no soy nadie para juzgarlo”, confesó Suárez en una entrevista anterior, donde además contó que se vio obligado a vender su auto y alquilar su departamento para afrontar la situación económica.