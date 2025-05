Luciana apostó por un top blanco cubierto de lentejuelas, una prenda que irradia brillo y sofisticación, perfecta para esta temporada donde el glow es protagonista. Esta tendencia, que recupera la esencia disco con un aire moderno, convierte cualquier look en un statement de estilo. Las lentejuelas, en tonos claros como el blanco nacarado, suman frescura y elegancia sin sobrecargar. Es ideal tanto para eventos de día como de noche, elevando el outfit con ese destello chic que no pasa desapercibido. Sin duda, una elección que confirma que el brillo sigue siendo el nuevo negro en el universo fashionista de 2025.

Uno de los elementos clave del look de Luciana fueron los accesorios XL en tonos plateados, una tendencia que domina esta temporada. Desde maxi aros hasta pulseras llamativas, estas piezas no solo complementan, sino que protagonizan el outfit. El acabado metálico aporta un aire futurista y poderoso, perfecto para destacar incluso los looks más sencillos. El plateado, en especial, se posiciona como el tono estrella del año, logrando un balance entre sofisticación y audacia. Luciana lo combinó estratégicamente para realzar su estilo sin perder armonía, confirmando que los accesorios grandes y brillantes son esenciales para un look impactante en 2025.