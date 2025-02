El popular 'Culebra' no dejó pasar la oportunidad de bromear con Farfán y lanzó un mensaje que desató carcajadas entre los seguidores del futbolista. Con su característico sentido del humor, Carrillo escribió: "No me quieres adoptar", haciendo alusión al millonario regalo que Farfán le dio a su primogénito. La divertida ocurrencia rápidamente se volvió viral, generando una ola de comentarios y memes que no tardaron en inundar las plataformas digitales.