La dirección y el grosor de las ondas variarán según la zona del cabello, pero lo esencial es mantener una forma redondeada, similar a esos rizos naturales y sorprendentes que aparecen en la nuca de los niños. La clave está en esculpirlos con precisión, utilizando sérums y leches activadoras para lograr una textura definida y pulida.



Y como la creatividad en las redes sociales nunca descansa, ha resurgido la obsesión por esos rizos noventeros de apariencia despreocupada. ¿La nueva técnica viral? ¡Crear bucles perfectos con ropa interior! Sí, has leído bien. En un giro inesperado, las bragas han pasado de ser una prenda íntima a convertirse en herramientas de belleza. ¿Locura o genialidad? Tal como diría el capitán Jack Sparrow, a menudo esos dos conceptos van de la mano.



Lo mejor de todo es que no necesitas gastar un solo euro: solo hace falta abrir el cajón y escoger un par. No importa el material ni el diseño; lo único imprescindible es atreverse a probar esta peculiar y económica tendencia que está revolucionando el peinado en casa.