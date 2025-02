Rosángela Espinoza continúa marcando tendencia al lucir un elegante look total white que ha robado todas las miradas. Los vestidos tipo blazer y los abrigos de cuero se han convertido en prendas imprescindibles en el guardarropa de toda amante de la moda, especialmente en un clima donde el verano y el invierno se combinan. Iniciando el 2025, la modelo nos ha dado cátedra de elegancia y glamour con su estilismo impecable. A través de sus redes sociales, no solo comparte su pasión por las tendencias actuales, sino que también inspira a sus seguidores con looks ideales para diferentes ocasiones. Desde atuendos casuales con toques vanguardistas hasta sofisticados vestidos como este, Rosángela reafirma su posición como una de las máximas referentes de moda en el país.

¿Cuál fue el look de Rosángela Espinoza?

Las calles de Cusco se convirtieron en una verdadera pasarela de estilo. Una vez más, la influencer demuestra su lado fashionista al lucir un impactante look dominado por el total black. Perfecto para la temporada, eligió un vestido blazer, una prenda simple, elegante y versátil. Para completar el outfit, apostó por unas panties térmicas y unos delicados stilettos que estilizan su figura. Además, no dejó de lado su toque chic frente al frío, sumando un abrigo de cuerina que armoniza a la perfección con el resto del conjunto. El look se complementó con una bufanda, lentes y una cartera, logrando un sofisticado matching look en negro.

Así es como deben llevarse los blazers en verano