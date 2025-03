Renzo Costa y Thalía Alva, siempre discretos con su vida familiar, no dudaron en mostrar destellos de felicidad al celebrar los dos años de sus mellizos, Santino y Massimo. La pareja compartió en Instagram momentos mágicos de las dos celebraciones que organizaron para sus pequeños, donde no solo se respiraba amor, sino también mucha moda. Con looks que reflejaban la esencia del comfy chic, los padres deslumbraron con outfits relajados, pero sin perder ni una pizca de elegancia.



La tendencia comfy fue la protagonista de ambas fiestas, dejando claro que comodidad y estilo pueden ir de la mano. Thalía optó por piezas suaves y sofisticadas, mientras que Renzo apostó por un look casual, pero impecable. Los detalles de cada celebración y los estilismos que llevaron no pasaron desapercibidos, marcando pauta sobre cómo lucir relajado sin renunciar al glamour. En Wapa.pe, te contamos todos los detalles de esta celebración llena de ternura y mucho fashion.