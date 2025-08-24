Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Maju Mantilla se enteró de su separación con el programa de Magaly, según productora

¡Adiós párpados caídos! Estos 8 estilos de cabello levantan tu mirada al instante

Llegar a los 60 no significa renunciar a un look fresco. Descubre cortes de cabello ideales para levantar párpados y lucir mirada joven.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    ¡Adiós párpados caídos! Estos 8 estilos de cabello levantan tu mirada al instante
    Corte de cabello para párpados caídos | Composición Wapa | Pinterest
    ¡Adiós párpados caídos! Estos 8 estilos de cabello levantan tu mirada al instante

    A partir de los 60, la mirada puede cambiar y los párpados lucir caídos, pero no todo está perdido. El corte de cabello en tendencia puede hacer maravillas, devolviendo frescura y luminosidad al rostro. No se trata solo de moda, sino de elegir un look que rejuvenezca, levante la mirada y realce tus facciones. Descubre los estilos que transforman tu rostro y llenan de vida tu imagen.

    wapa.pe

    LEER MÁS: Pestañas y cejas de ensueño: los 5 serums que transformarán tu mirada al instante

    Bob con puntas hacia afuera

    El bob desfilado con puntas hacia afuera transforma un clásico eterno en un corte que eleva los rasgos. Los ojos parecen más abiertos, el rostro más ligero, y su comodidad y elegancia lo convierten en una opción perfecta para quienes buscan un look moderno y juvenil.

    Pixie con flequillo largo

    El pixie con flequillo largo aporta suavidad al rostro, centrando la atención en la parte superior. Este corte de cabello moderno ayuda a disimular párpados caídos y resalta los ojos, logrando un efecto lifting natural. Es ideal para un look fresco, atrevido y lleno de estilo.

    wapa.pe

    Midi con raya lateral

    Un corte midi con capas suaves y raya lateral es sencillo pero muy favorecedor. La línea diagonal que dibuja la raya abre la mirada y rejuvenece de inmediato. Este corte de cabello es práctico, elegante y perfecto para quienes buscan un estilo natural y sin complicaciones.

    Corte mariposa en versión madura

    El butterfly cut es ideal para mujeres de 60 y más. Sus capas rodean el rostro, generan movimiento ascendente y estiran ópticamente los ojos. Al combinarlo con ondas ligeras, el efecto lifting se potencia, ofreciendo un corte de cabello elegante, moderno y que aporta frescura al look.

    wapa.pe
    wapa.pe

    TAMBIÉN LEER: 4 tips esenciales para cuidar tu piel y maquillaje ante el frío impredecible de Lima

    Shaggy elegante con flequillo suave

    El shaggy actualizado con flequillo ligero suaviza los rasgos y abre la mirada. Este corte de cabello aporta frescura y modernidad, ofreciendo un efecto rejuvenecedor inmediato. Su ligereza y movimiento natural hacen que sea ideal para quienes buscan un estilo actual sin perder elegancia ni comodidad.

    Largo con capas invisibles

    Una melena larga puede rejuvenecer si se trabaja con capas invisibles que aporten volumen en la parte superior. Al añadir ondas suaves, el corte de cabello crea movimiento y luminosidad, desviando la atención de los párpados caídos y logrando un look sofisticado, elegante y juvenil.

    Corte asimétrico con estilo

    El corte asimétrico es moderno y sofisticado. Al dejar un lado más corto que el otro, rompe la simetría del rostro y distrae la atención de los párpados caídos. Este corte de cabello aporta personalidad, frescura y un toque vanguardista sin sacrificar elegancia ni estilo.

    Bob francés con flequillo cortina

    El french bob con flequillo cortina enmarca el rostro y resalta los pómulos. Sus mechones levantan la mirada y crean un efecto lifting sutil. Este corte de cabello es chic, fresco y tiene ese aire parisino elegante que combina modernidad con sofisticación, ideal para un look atemporal.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¡Adiós párpados caídos! Estos 8 estilos de cabello levantan tu mirada al instante
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    ¡Adiós párpados caídos! Estos 8 estilos de cabello levantan tu mirada al instante

    Rebeca Escribens fusiona estilo y tradición con un excelso bikini de textil andino

    Los 10 mejores champús para pelo fino que dan grosor y volumen de inmediato

    Ofertas

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Boutique del Bonsai

    Precioso bonsái 3 modelos a elegir

    PRECIO

    S/ 18.90
    Comprar

    Salón Spa Gina

    Miraflores: Extensiones de pestañas y más

    PRECIO

    S/ 39.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;