Llegar a los 60 no significa renunciar a un look fresco. Descubre cortes de cabello ideales para levantar párpados y lucir mirada joven.

A partir de los 60, la mirada puede cambiar y los párpados lucir caídos, pero no todo está perdido. El corte de cabello en tendencia puede hacer maravillas, devolviendo frescura y luminosidad al rostro. No se trata solo de moda, sino de elegir un look que rejuvenezca, levante la mirada y realce tus facciones. Descubre los estilos que transforman tu rostro y llenan de vida tu imagen.

Bob con puntas hacia afuera

El bob desfilado con puntas hacia afuera transforma un clásico eterno en un corte que eleva los rasgos. Los ojos parecen más abiertos, el rostro más ligero, y su comodidad y elegancia lo convierten en una opción perfecta para quienes buscan un look moderno y juvenil.

Pixie con flequillo largo

El pixie con flequillo largo aporta suavidad al rostro, centrando la atención en la parte superior. Este corte de cabello moderno ayuda a disimular párpados caídos y resalta los ojos, logrando un efecto lifting natural. Es ideal para un look fresco, atrevido y lleno de estilo.

Midi con raya lateral

Un corte midi con capas suaves y raya lateral es sencillo pero muy favorecedor. La línea diagonal que dibuja la raya abre la mirada y rejuvenece de inmediato. Este corte de cabello es práctico, elegante y perfecto para quienes buscan un estilo natural y sin complicaciones.

Corte mariposa en versión madura

El butterfly cut es ideal para mujeres de 60 y más. Sus capas rodean el rostro, generan movimiento ascendente y estiran ópticamente los ojos. Al combinarlo con ondas ligeras, el efecto lifting se potencia, ofreciendo un corte de cabello elegante, moderno y que aporta frescura al look.

Shaggy elegante con flequillo suave

El shaggy actualizado con flequillo ligero suaviza los rasgos y abre la mirada. Este corte de cabello aporta frescura y modernidad, ofreciendo un efecto rejuvenecedor inmediato. Su ligereza y movimiento natural hacen que sea ideal para quienes buscan un estilo actual sin perder elegancia ni comodidad.

Largo con capas invisibles

Una melena larga puede rejuvenecer si se trabaja con capas invisibles que aporten volumen en la parte superior. Al añadir ondas suaves, el corte de cabello crea movimiento y luminosidad, desviando la atención de los párpados caídos y logrando un look sofisticado, elegante y juvenil.

Corte asimétrico con estilo

El corte asimétrico es moderno y sofisticado. Al dejar un lado más corto que el otro, rompe la simetría del rostro y distrae la atención de los párpados caídos. Este corte de cabello aporta personalidad, frescura y un toque vanguardista sin sacrificar elegancia ni estilo.

Bob francés con flequillo cortina