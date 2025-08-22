Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Maju Mantilla se enteró de su separación con el programa de Magaly, según productora

Pestañas y cejas de ensueño: los 5 serums que transformarán tu mirada al instante

Potencia tu mirada con los mejores serums y productos de belleza que fortalecen pestañas y cejas de manera natural y efectiva.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Pestañas y cejas de ensueño: los 5 serums que transformarán tu mirada al instante
    Serums para Pestañas y cejas grandes | Composición Wapa | Pinterest
    Pestañas y cejas de ensueño: los 5 serums que transformarán tu mirada al instante

    En el mundo del maquillaje y los tips de belleza, contar con pestañas y cejas densas y saludables es un deseo que muchas compartimos. Los serums especializados se han convertido en aliados imprescindibles para lograr una mirada intensa y definida.

    Estos productos no solo ayudan al crecimiento, sino que también fortalecen y acondicionan los folículos capilares, garantizando resultados visibles. Descubre los 5 mejores serum para pestañas y cejas de impacto.

    wapa.pe

    LEER MÁS: 4 tips esenciales para cuidar tu piel y maquillaje ante el frío impredecible de Lima

    Estos 5 serum top para crecimiento de cejas y pestañas

    GrandeLASH-MD Lash Enhancing Serum:

    • Este serum ha ganado popularidad por su eficacia comprobada en el fortalecimiento y crecimiento de pestañas. Con vitaminas y péptidos esenciales, mejora la densidad y apariencia de las pestañas de manera notable en pocas semanas.

    RevitaLash Advanced Eyelash Conditioner

    • Formulado con antioxidantes y biopeptidos, RevitaLash protege y fortalece cada pestaña, estimulando su crecimiento natural. Ideal para quienes buscan un efecto visible sin comprometer la salud del folículo capilar.
    wapa.pe
    wapa.pe

    TAMBIÉN LEER: ¡Cabello sano y protegido! Los 8 mejores protectores térmicos para cabello dañado con reparación molecular

    Rodan + Fields Enhancements Lash Boost:

    • Con una mezcla de péptidos y biotina, este serum potencia la longitud y el grosor de las pestañas. Su fórmula ligera se absorbe rápido y ofrece resultados consistentes para una mirada de impacto.

    RapidBrow Eyebrow Enhancing Serum:

    • Especialmente diseñado para cejas, RapidBrow nutre y revitaliza los folículos debilitados. Su aplicación diaria ayuda a definir el arco natural, aportando densidad y fuerza a los vellos más finos.

    L’Oréal Paris Serioxyl Denser Hair Serum:

    • Este producto combina tecnología anti-ruptura con nutrientes esenciales, ideal para pestañas y cejas que necesitan refuerzo. Su uso constante contribuye a un crecimiento más uniforme y un acabado natural y elegante.
    SOBRE EL AUTOR:
    Pestañas y cejas de ensueño: los 5 serums que transformarán tu mirada al instante
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    Andrea Luna deslumbra con el más coqueto bikini en la zona costera de España

    Kiara Lozano, de Corazón Serrano, sorprende con radical transformación en su rostro y cautiva en redes

    Joselyn Rodríguez, Adrianita de ‘Así es la vida’, reaparece con osado LBD en look texano

    Zully, la tiktoker, se reinventa con un radical cambio de look que le suma madurez y estilo único

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    CIRCO ATLANTIKA

    CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

    PRECIO

    S/ 39.00
    Comprar

    CIRCO DE LAS ESTRELLAS

    CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

    PRECIO

    S/ 17.90
    Comprar

    CIRCO MONTECARLO

    CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

    PRECIO

    S/ 29.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;