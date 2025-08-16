Mantener una rutina de hidratación y protección solar en invierno ayuda a prevenir la resequedad y el envejecimiento prematuro de la piel.

La humedad, el frío y el cielo nublado marcan el día a día en Lima y otras ciudades del país, condiciones generan resequedad en la piel, uno de los principales problemas durante el invierno. Por ello, es clave priorizar la hidratación como parte de la rutina diaria.

Además, aunque el sol no siempre se vea durante el invierno, los rayos UV siguen presentes y pueden afectar la salud de la piel si no se mantiene una protección adecuada. En ese contexto, se recomienda mantener ciertos cuidados diarios para evitar resequedad, opacidad o envejecimiento prematuro durante la temporada.

4 tips para cuidar tu piel en invierno

En ese contexto, los expertos en maquillaje de Avon presentan una rutina de cuatro pasos diseñada para mantener la piel hidratada, protegida y radiante durante el frío invierno limeño.

Hidratar el rostro antes de maquillarse: el primer paso es aplicar una crema hidratante adecuada para el tipo de piel, como la Anew Hydra Pro Vita D. Esto permite mantener la barrera natural del rostro y prevenir la resequedad provocada por el frío o la humedad del ambiente.

No olvidar el protector solar, incluso en días nublados: aunque el clima sea gris, los rayos UV continúan atravesando las nubes. Por ello, se recomienda el uso diario de protector solar, sobre todo en zonas como el rostro, cuello y manos, que suelen estar más expuestas.

Cuidar la hidratación de los labios para evitar el agrietamiento: los labios son una de las zonas más sensibles al frío. Para protegerlos, se recomienda usar labiales que aporten hidratación sin perder el color. El Labial Hydramatic Matte de la línea Make Up + Care combina un acabado mate con centro de acido hialurónico y glicerina. Su uso regular ayuda a mantener los labios suaves y saludables.

Proteger el rostro ante la exposición al viento y el calor: se recomienda utilizar bases de maquillaje que, además de unificar el tono, ayuden a mantener la piel hidratada y protegida. Optar por fórmulas con ingredientes como antioxidantes o vitaminas puede contribuir a reforzar la barrera cutánea y evitar la sequedad. También es importante que el maquillaje incluya protección solar para resguardar la piel de los efectos de los rayos UV, incluso en días nublados, como la Base Sérum Acabado Natural FPS 30 de Make Up + Care.