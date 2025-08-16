Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Madre de Suheyn Cipriani 'explota' tras revelaciones de su hija en 'El Valor de la Verdad'

4 tips esenciales para cuidar tu piel y maquillaje ante el frío impredecible de Lima

Mantener una rutina de hidratación y protección solar en invierno ayuda a prevenir la resequedad y el envejecimiento prematuro de la piel.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    4 tips esenciales para cuidar tu piel y maquillaje ante el frío impredecible de Lima
    Protege tu piel y maquillaje este invierno | Composición Wapa | Freepik
    4 tips esenciales para cuidar tu piel y maquillaje ante el frío impredecible de Lima

    La humedad, el frío y el cielo nublado marcan el día a día en Lima y otras ciudades del país, condiciones generan resequedad en la piel, uno de los principales problemas durante el invierno. Por ello, es clave priorizar la hidratación como parte de la rutina diaria.

    Además, aunque el sol no siempre se vea durante el invierno, los rayos UV siguen presentes y pueden afectar la salud de la piel si no se mantiene una protección adecuada. En ese contexto, se recomienda mantener ciertos cuidados diarios para evitar resequedad, opacidad o envejecimiento prematuro durante la temporada.

    wapa.pe

    LEER MÁS: ¡Cabello sano y protegido! Los 8 mejores protectores térmicos para cabello dañado con reparación molecular

    4 tips para cuidar tu piel en invierno

    En ese contexto, los expertos en maquillaje de Avon presentan una rutina de cuatro pasos diseñada para mantener la piel hidratada, protegida y radiante durante el frío invierno limeño.

    • Hidratar el rostro antes de maquillarse: el primer paso es aplicar una crema hidratante adecuada para el tipo de piel, como la Anew Hydra Pro Vita D. Esto permite mantener la barrera natural del rostro y prevenir la resequedad provocada por el frío o la humedad del ambiente.
    wapa.pe
    • No olvidar el protector solar, incluso en días nublados: aunque el clima sea gris, los rayos UV continúan atravesando las nubes. Por ello, se recomienda el uso diario de protector solar, sobre todo en zonas como el rostro, cuello y manos, que suelen estar más expuestas.
    wapa.pe

    TAMBIÉN LEER: Los 7 mejores bálsamos labiales que hidratan intensamente ¡y dan color wow!

    • Cuidar la hidratación de los labios para evitar el agrietamiento: los labios son una de las zonas más sensibles al frío. Para protegerlos, se recomienda usar labiales que aporten hidratación sin perder el color. El Labial Hydramatic Matte de la línea Make Up + Care combina un acabado mate con centro de acido hialurónico y glicerina. Su uso regular ayuda a mantener los labios suaves y saludables.
    wapa.pe
    • Proteger el rostro ante la exposición al viento y el calor: se recomienda utilizar bases de maquillaje que, además de unificar el tono, ayuden a mantener la piel hidratada y protegida. Optar por fórmulas con ingredientes como antioxidantes o vitaminas puede contribuir a reforzar la barrera cutánea y evitar la sequedad. También es importante que el maquillaje incluya protección solar para resguardar la piel de los efectos de los rayos UV, incluso en días nublados, como la Base Sérum Acabado Natural FPS 30 de Make Up + Care.

    Adoptar una rutina de cuidado adaptada al invierno es clave para mantener la piel saludable y radiante. La combinación de hidratación, protección solar y atención a zonas sensibles como labios y rostro permite prevenir resequedad, opacidad y signos de envejecimiento prematuro. Incorporar hábitos diarios que protejan frente al frío, la humedad y los rayos UV garantiza una piel luminosa, suave y lista para lucir impecable, incluso en los días más grises de la temporada.

    SOBRE EL AUTOR:
    4 tips esenciales para cuidar tu piel y maquillaje ante el frío impredecible de Lima
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    Magaly Medina despide el 2022 elevando la seducción del bikini boho en las playas de Miami

    Brunella Horna irradia glamour con vestido de escote profundo en la fiesta de la nieta de César Acuña

    Blanca Rodríguez y el 'Loco' Vargas muestran su conexión con outfits veraniegos

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    CIRCO ATLANTIKA

    CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

    PRECIO

    S/ 39.00
    Comprar

    CIRCO DE LAS ESTRELLAS

    CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

    PRECIO

    S/ 17.90
    Comprar

    CIRCO MONTECARLO

    CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

    PRECIO

    S/ 29.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;