Incluir protector solar en tu rutina diaria es esencial para mantener una piel sana y luminosa. No importa si pasas poco tiempo al aire libre, los rayos UV siguen presentes, incluso a través de las ventanas. Además, la luz azul de las pantallas puede causar manchas y acelerar el envejecimiento, afectando la producción de colágeno y la firmeza de la piel. Por eso, proteger tu rostro no es solo un tema estético, sino una inversión a largo plazo en la salud de tu piel . El hábito de aplicar bloqueador , incluso en casa, previene arrugas prematuras y mantiene uniforme el tono de la piel. Los expertos recomiendan un protector con textura ligera y SPF 50+ para usar todos los días, reaplicándolo cada 2 o 3 horas . Recuerda: tus tratamientos faciales favoritos perderán efectividad si no proteges tu piel del sol y la luz artificial. ¿Lista para elevar tu rutina de skincare? En Wapa.pe te contamos todo lo que necesitas saber para aplicar correctamente el protector solar en tu rutina de belleza, con los consejos de una experta.

La dermatóloga Claudia Castillo responde una de las preguntas que más genera confusión: ¿qué protector solar elegir según tu tipo de piel? En la entrevista, la especialista indicó que no todos los bloqueadores funcionan igual para todos. Indicó que lo esencial es optar por un protector de amplio espectro, con SPF 50+ y defensa contra la luz azul. Para pieles sensibles , recomendó fórmulas con filtros 100% minerales, sin alcohol ni fragancias, con ingredientes como óxido de zinc no nano y dióxido de titanio. Si tienes piel grasa , la clave está en los protectores matificantes con vitamina E y extractos marinos, perfectos para controlar la hidratación sin dejar brillos. Y si tu piel es madura , la experta sugirió buscar opciones con ácido hialurónico, almidón de maíz y vitamina E, que hidratan y combaten los signos de la edad. ¡Elegir el protector ideal hace toda la diferencia para mantener la piel sana y luminosa!

Para mantener tu piel protegida, reaplica el protector solar cada 3 o 4 horas en interiores, y cada 2 horas si estás al aire libre o tras sudar o nadar. ¿Y si llevas maquillaje? No te preocupes, no es necesario retirarlo. Solo lava tus manos y aplica un protector de textura ultraligera que no deje residuos visibles. Así, puedes cuidar tu piel sin complicaciones y mantener tu look impecable todo el día. La clave está en la constancia y en elegir productos prácticos para tu rutina.