Jennifer Aniston tiene el look total black con jeans ideal para días frescos

Lejos de las alfombras rojas y los vestidos elegantes, esta vez Jennifer Aniston nos ha sorprendido con un look confi e ideal para esos días en los que quieres caminar.

Y es que Jennifer Aniston se ha convertido en uno de los íconos de moda, tras su participación en Friends y aunque han pasado los años sigue manteniéndose en vigencia con sus grandes looks.

Es así que, en esta oportunidad nos sorprendió con un look monocolor en el que el negro fue el protagonista y siq ue nos ha impactado. Jennifer Aniston paseaba por las calles de Los Ángeles y fue descubierta con un outfit cómodo y lleno de glamour el mismo que todas vamos a querer copiar en nuestro fin de semana.

La actriz se encontró luciendo unos básicos y siempre necesarios skinny jeans, los mismos que combinó con un ceñido top en el mismo color. Pero allí no queda el look, supo resaltarlo con un blazer, también negro y los zapatos del mismo color.

No podíamos ver a Jennifer con un look más monocolor que este, pero no podíamos dejar de destacar el detalle en la cintura, en la que llevó una correa de cuero con una hebilla dorada para darle brillo al look.

Es así como Jennifer Aniston nos ha regalado una cátedra de estilo con un look en total black elegante que todas podemos replicar.