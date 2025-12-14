Brunella Horna brilló en su clásica cena navideña con amigas; su imponente look y el color que eligió marcan el inicio de la temporada festiva.

Brunella Horna apuesta por el color top del momento para su look previo a Navidad 2025. | Composición Wapa | Instagram

A vísperas de Navidad, Brunella Horna, empresaria y esposa de Richard Acuña, celebró junto a su círculo más cercano una elegante cena previa a las fiestas.

Con su sello de estilo impecable y alto glamour, la exconductora de TV sorprendió al apostar por el color más icónico de la temporada. A través de Instagram compartió varias postales mostrando todos los detalles de su radiante look navideño.

Brunella Horna deslumbra con un elegante vestido de Carolina Herrera en cena navideña

Brunella Horna brilló con un elegante y sofisticado vestido de Carolina Herrera en una cena previa a Navidad. La prenda maxi en color rojo destacó por su cuello camisero, mangas ¾ con gemelos joya y falda con volumen que incluye prácticos bolsillos laterales. El cuerpo abierto y cruzado permite ajustarlo con un fajín a juego, realzando la silueta de manera impecable.

Para complementar su impactante look, Brunella eligió un peinado fresco y estilizado con ondas suaves que aportaron movimiento y elegancia. Este outfit combina a la perfección glamour y comodidad, convirtiéndose en una opción ideal para cenas navideñas y eventos de temporada, reafirmando su estatus como ícono de estilo.

Rojo: el color estrella que irradia poder y elegancia navideña

El rojo se mantiene como el color estrella de la temporada navideña, un tono que no solo evoca elegancia, sino también poder y confianza. Este clásico de la paleta festiva se reinventa cada año en prendas y accesorios que van desde vestidos vaporosos hasta chaquetas estructuradas, pasando por accesorios que elevan cualquier look.