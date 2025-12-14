Wapa.pe
Magaly se rectifica tras amenaza de Melissa Paredes, pero lanza dardo: “La denunció por extorsión y chantaje”

Brunella Horna apuesta por el color más trendy para su look de cena previa a Navidad 2025

Brunella Horna brilló en su clásica cena navideña con amigas; su imponente look y el color que eligió marcan el inicio de la temporada festiva.

    Brunella Horna apuesta por el color top del momento para su look previo a Navidad 2025. | Composición Wapa | Instagram
    A vísperas de Navidad, Brunella Horna, empresaria y esposa de Richard Acuña, celebró junto a su círculo más cercano una elegante cena previa a las fiestas.

    Con su sello de estilo impecable y alto glamour, la exconductora de TV sorprendió al apostar por el color más icónico de la temporada. A través de Instagram compartió varias postales mostrando todos los detalles de su radiante look navideño.

    Brunella Horna deslumbra con un elegante vestido de Carolina Herrera en cena navideña

    Brunella Horna brilló con un elegante y sofisticado vestido de Carolina Herrera en una cena previa a Navidad. La prenda maxi en color rojo destacó por su cuello camisero, mangas ¾ con gemelos joya y falda con volumen que incluye prácticos bolsillos laterales. El cuerpo abierto y cruzado permite ajustarlo con un fajín a juego, realzando la silueta de manera impecable.

    Para complementar su impactante look, Brunella eligió un peinado fresco y estilizado con ondas suaves que aportaron movimiento y elegancia. Este outfit combina a la perfección glamour y comodidad, convirtiéndose en una opción ideal para cenas navideñas y eventos de temporada, reafirmando su estatus como ícono de estilo.

    Rojo: el color estrella que irradia poder y elegancia navideña

    El rojo se mantiene como el color estrella de la temporada navideña, un tono que no solo evoca elegancia, sino también poder y confianza. Este clásico de la paleta festiva se reinventa cada año en prendas y accesorios que van desde vestidos vaporosos hasta chaquetas estructuradas, pasando por accesorios que elevan cualquier look.

    Su versatilidad permite combinarlo con metálicos, neutros o incluso tonos contrastantes, creando outfits sofisticados y modernos. Las celebridades y fashionistas lo eligen para cenas, eventos y sesiones fotográficas, convirtiéndose en un símbolo de presencia y estilo. Apostar por el rojo en Navidad no solo garantiza protagonismo, sino que también refleja un gusto refinado y un sentido impecable de la moda, perfecto para quienes buscan destacar estas fiestas.

    SOBRE EL AUTOR:
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

