Soralla de los Ángeles reveló el 31 de diciembre que Nicolás Maduro sería capturado.

Vidente peruana ADIVINA la captura de Maduro | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión / Instagram

¡Ha caído Nicolás Maduro! La madrugada del 3 de enero de 2026, se reveló que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump atacó a Venezuela para capturar a Nicolás Maduro. Un hecho histórico, sin duda que trae muchos cambios para el país.

Tras esta situación, regresa a la palestra, el video de una vidente peruana que presagió la caída del exmandatario en el primer trimestre de este 2026. Un hecho que ha causado el asombro de miles de personas. ¿Quién es la pitonisa? Te lo contamos a continuación.

Soralla de los Ángeles adivina la caída de Nicolás Maduro

La vidente peruana Soralla de los Ángeles leyó las cartas para Latina el pasado 31 de diciembre y reveló lo que está pasando hoy en día para el país de Venezuela.

La periodista le consulta: “¿Cae o no cae Nicolás Maduro?” a lo que la pitonisa le responde: “Por supuesto que cae, tiene las horas contadas”, le respondió con firmeza, aclarando que no va a ser fácil pero resaltando que será bastante cerca.