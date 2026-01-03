Wapa.pe
ALARMA MUNDIAL: la ciudad más poblada del mundo se HUNDE y pone en PELIGRO a 42 millones de habitantes

Vidente peruana adivina la captura de Nicolás Maduro

Soralla de los Ángeles reveló el 31 de diciembre que Nicolás Maduro sería capturado. 

    Vidente peruana adivina la captura de Nicolás Maduro
    Vidente peruana ADIVINA la captura de Maduro | Créditos: Composición Wapa | Fuente: Difusión / Instagram
    Vidente peruana adivina la captura de Nicolás Maduro

    ¡Ha caído Nicolás Maduro! La madrugada del 3 de enero de 2026, se reveló que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump atacó a Venezuela para capturar a Nicolás Maduro. Un hecho histórico, sin duda que trae muchos cambios para el país.

    Tras esta situación, regresa a la palestra, el video de una vidente peruana que presagió la caída del exmandatario en el primer trimestre de este 2026. Un hecho que ha causado el asombro de miles de personas. ¿Quién es la pitonisa? Te lo contamos a continuación.

    Soralla de los Ángeles adivina la caída de Nicolás Maduro

    La vidente peruana Soralla de los Ángeles leyó las cartas para Latina el pasado 31 de diciembre y reveló lo que está pasando hoy en día para el país de Venezuela.

    wapa.pe

    PUEDES LEER: Donald Trump CONFIRMA CAPTURA de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores en Venezuela

    La periodista le consulta: “¿Cae o no cae Nicolás Maduro?” a lo que la pitonisa le responde: “Por supuesto que cae, tiene las horas contadas”, le respondió con firmeza, aclarando que no va a ser fácil pero resaltando que será bastante cerca.

    “El primer trimestre del año, tres días, tres semanas, tres meses”, reveló. Cabe mencionar que la conductora del programa le consulta por el día 3 y ella destaca que efectivamente en un día 3.

    SOBRE EL AUTOR:
    Vidente peruana adivina la captura de Nicolás Maduro
    Brenda Quiroz

    Coordinadora de Sección Web en la revista digital Wapa.pe. Especialista en redacción digital y SEO con más de 8 años de experiencia. Bachiller en periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza con un diplomado en Marketing Digital por el instituto ISIL. Intereses: Periodista interesada en temas relacionados al espectáculo nacional e internacional, moda y deportes. Escribe desde: Lima Idiomas: Español e inglés

    ;