Katy Jara roba suspiros al presumir su belleza sin maquillaje

Katy Jara es una cantante peruana que, debido a su trabajo como artista y conductora de televisión, recurre con bastante frecuencia al uso del maquillaje para destacar sus looks. Si bien estamos acostumbrados a verla lucir elaborados tipos de make up en pantalla ella también disfruta revelar su belleza al natural.

Y es que, así como comparte instantáneas luciendo vestidos, faldas y blusas, la conductora de “Domingos de fiesta”, hace lo mismo con looks sin esta herramienta del mundo beauty.

Al revisar el perfil de Instagram de Katy Jara podemos encontrar variados outfits en donde lleva combina looks casuales y looks más coloridos para presentarse en los shows que brinda como cantante.

En casi todas las postales podemos ver a la trujillana con un prominente maquillaje que destaca con mayor énfasis sus ojos y sus labios. Ella gusta utilizar tonos de sombras que resalten y lo combina con un llamativo delineado oscuro. Asimismo, no descuida el color de sus labios por lo que suele emplear colores intensos como el rojo o el fuscia.

Cada mujer debe adaptar el maquillaje a su estilo -ya sea si decide emplear o no esta herramienta- a fin de que refleje la personalidad de cada una. Katy Jara es un claro ejemplo de ello y nos demuestra a través de su make up que prefiere los tonos más vibrantes para ponerle color a sus días y acompañar sus looks.

No obstante, la piel también merece un descanso del uso constante del maquillaje. Y es que cuando los flashes y las pantallas se apagan los artistas también deben emplear una rutina de cuidado facial para no descuidar la salud de su cutis. Con esta postal al natural Katy Jara nos revela que tiene muy presente esta premisa pues podemos notar una dermis bien cuidada.

No olvides wapa que la clave para tener una piel radiante y tersa será realizar una adecuada limpieza facial que debemos realizar por las mañanas y noches.