Alejandra Baigorria irradia glamour con arriesgado look con botas XL

Alejandra Baigorria conoce muy bien cuáles son las tendencias que marcan la pauta en el mundo de la moda. Su experiencia como empresaria en el rubro de confección y venta de ropa le ha brindado la pericia necesaria para crear estilismos de impacto según sea la ocasión.

La integrante de “Esto es guerra” siempre busca añadirle un plus a sus looks y esta vez no fue la excepción. ¿Cómo lo consiguió? Unas botas altas de piel negra, una falda metálica y un peinado noventero fueron la combinación predilecta.

Durante la temporada de otoño-invierno hemos visto gran cantidad de famosas peruanas que no le rehuyeron a la moda de las botas XL. Y aunque ya comenzamos la nueva estación primaveral, encontramos este look en el que Alejandra Baigorria lució con gran destreza este tipo de calzado.

Como recordamos no existe una sola fórmula para combinar las botas mosqueteras pues cada mujer debe encargarse de encontrar esa combinación que mejor le asiente y vaya acorde a su estilo. Hay quienes prefieren llevarlas con hoddies oversized como Flavia Laos, pero hay también quienes optan por lucir versiones arriesgadas con shorts como Maju Mantilla.

Para este look Alejandra Baigorria decidió utilizar una cafarena de mangas largas en color negro junto a una falda lila metálica para redondear su outfit. Como podemos ver sus botas altas de gran tacón se convirtieron en las protagonistas de su look.

Y, por supuesto, para darle el toque final a su style la empresaria no pasó por alto su peinado y decidió realizarse una ponnytail bien pulida -uno de los estilismos favoritos de JLo-. Un detalle adicional que le hizo guiños a la moda noventera fueron sus aretes en forma de aro.