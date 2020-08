Maju Mantilla eleva su look de invierno a otro nivel con nueva versión de las botas XL

Maju Mantilla confesó en su cuenta de Instagram que ya no soporta utilizar tacones como antes. Los tiempos cambian y ello también se refleja en el mundo de la moda pues así como la ex reina de belleza royals como Letizia Ortiz han comenzado a desplazar los tacones por calzados que prioricen el confort.

No obstante, la conductora de televisión también reconoció que hay outfits en donde los tacos calzan perfectamente. Y así lo demostró con su último look en el que modeló unas flamantes botas infinitas o XL, el calzado de invierno en tendencia.

La ex Miss Mundo mostró un estilismo osado, pero con una dosis de elegancia que impresionó a más de un centenar de sus seguidores que no dudaron en resaltar su belleza.

Las botas mosqueteras se pueden combinar de diversas formas, las faldas, jeans, leggings y vestidos van muy bien con este tipo de calzado. En este caso Maju Mantilla decidió ir más allá de estos clásicos modelos y eligió unos shorts oscuros.

Pero, el detalle que más llamó la atención de su outfit fue el novedoso diseño de sus botas de piel negra que llegaban por encima de su rodilla tenían un ligero rasgado. Si bien otras famosas de la farándula local como Melissa Klug y Yahaira Plascencia hasta ahora no habíamos visto un modelo igual.

No cabe duda que Maju Mantilla continúa reinventando su estilo y marcando la diferencia con looks impredecibles y vanguardistas. Y sus botas XL son la fiel prueba de ello pues a pesar de que esta temporada solo nos apetezca llevar looks cómodos hay ocasiones que valen la pena hacer un esfuerzo y llevar unos tacones. ¿Y tú wapa te animarías a lucir un look similar?