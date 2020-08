Sully Sáenz convierte a las botas XL en las protagonistas de su look de invierno

Sully Sáenz se encuentra lejos de Perú y se mantiene alejada de la exposición mediática; no obstante, la ex chica reality se mantiene activa en sus redes sociales y comparte algunos de sus looks favoritos en Instagram

Como recordamos esta temporada las botas XL, también conocidas como mosqueteras o infinitas, se convirtieron en la sensación de la moda otoño-invierno pues en la farándula local diversos personajes lucieron este calzado. Sully Sáenz no es la excepción y nos comparte un outfit en el que muestra algunas tendencias.

La popular “gatita” lució un outfit que calza perfecto con este clima en el que el frío comienza a ponerse más intenso cada vez. Si bien las botas mosqueteras no son un calzado tan versátil o que se puede combinar con todo tipo de look, son un gran elemento cuando queremos darle un twist a nuestro style.

Por ello Sully Sáenz eligió unas botas XL de piel, aunque no las clásicas de color negro, que combinó con unos jeans denim y una chompa asimétrica de un tono pastel que mantiene un balance en el look, ligeramente suelta y con volantes en las mangas.

Pero, además, para redondear su outfit empleó el accesorio en tendencia que también se ha convertido en el detalle de moda favorito de las celebs y famosas: las diademas, vinchas y pañoletas. En este caso Sully se decantó por una vincha amarilla con un pequeño lazo en el centro para destacar su look. ¿Y tú wapa te animarías a llevar un outfit similar?