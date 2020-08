Verónica Linares y su encantador outfit maternal que revela su avanzado embarazo

Verónica Linares anunció que se alejará temporalmente de las pantallas de ‘América Noticias’ ante la próxima llegada de su bebé pues se encuentra en la recta final de su embarazo. No obstante, la periodista se mantiene activa en sus redes sociales y continúa mostrando algunos tiernos outfits.

En Instagram la comunicadora mostró un encantador look en el que devela su avanzado estado de gestación junto a su otro pequeño hijo.

La presentadora de noticias eligió el match perfecto para enseñar su ‘baby bump’ con mucho estilo y ternura. Y es que para Verónica Linares las mujeres embarazadas no siempre tienen que usar ropa especial pues basta con estar cómodos la mamá y el bebé.

Por ello la compañera de Federico Salazar y Rebecca Escribens optó por llevar una bella falda plisada con dos capas y una blusa a rayas que combinaba el blanco y el rosado. Así creó una linda postal en la que posa al lado de su primogénita en conmemoración del Día del Niño.

La conductora de televisión ha demostrado desde que comenzó su etapa de gestación que uno de sus estilos favoritos son los vestidos de color entero con stilettos y faldas con blusas. No obstante, también mostrado que puede adaptarse a otros looks con tal de sentirse cómoda.

Tal como lo ha revelado con este look pre mamá en el que se puede apreciar su hermosa barriguita de embarazo. No cabe dudas que Verónica Linares nos ha enseñado que no existen reglas para que una mujer embarazada de una determinada forma. Todo dependerá del estilo particular de cada mamá para crear sus propios outfits sin sacrificar por supuesto su comodidad.