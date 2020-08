Michelle Soifer se despide de su cabello pelinegro y renueva su imagen con este look

Michelle Soifer estrena nuevo beauty look y se olvida de su cabellera pelinegra momentáneamente. Después de varios meses luciendo su extensa melena natural, la integrante de “Esto es guerra” ha optado por darle un giro a su estilo esta temporada.

En Instagram la popular “Michi” reiventó le agregó unos toques de color a su cabello para acompañar su nueva imagen y figura. “Me gusta mi nuevo look, pero pelinegra como yo no encuentras así nomás”, agregó al lado de su instantánea.

Muchas veces apuntamos a un cambio de look para marcar una nueva etapa o finalizar un ciclo en nuestras vidas. Como sabemos Michelle Soifer se realizó una operación a comienzos del año para bajar de peso lo que le generó algunos comentarios recientemente; no obstante, la cantante omite las críticas y prefiere renovar su style.

Para su nuevo look la chica reality optó por llevar su cabello con unas ondas bastante prominentes que le otorguen mayor volumen, pero el detalle que más resaltó fue el nuevo tono de cabello que invadió su melena.

Este color chocolate descendió desde sus raíces hasta la mitad de su cabello donde se fue dilucidando para transformarse en un rubio ceniza.

Además, como en todo cambio de look, el paquete tiene que venir completo por lo que Michelle Soifer no dudó en apuntarse con un maquillaje glam fiel a su estilo. Dentro de beauty look resaltó su labial con un rojo intenso y sus abundantes pestañas postizas (una herramienta que siempre nos ayuda a destacar nuestra mirada en instantes). ¿Y tú wapa has cambiado tu look desde que comenzó la cuarentena?